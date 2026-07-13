Udine, previsioni meteo del 14 luglio 2026

UDINE – Il tempo inizierà a cambiare su Udine nella giornata di martedì 14 luglio, con il passaggio degli ultimi effetti della circolazione depressionaria che ha interessato il Nord-Est. La giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge, prima di un graduale miglioramento nel tardo pomeriggio e in serata. Sono attesi circa 3 millimetri di precipitazione, mentre le temperature resteranno gradevoli con una massima di 28°C e una minima di 22°C.

Mattinata grigia con deboli precipitazioni

Il risveglio sarà accompagnato da un cielo prevalentemente coperto e da condizioni atmosferiche instabili. Nel corso della mattinata saranno possibili deboli piogge, favorite dalla presenza di nuvolosità compatta. La temperatura minima sarà di 22°C, mentre i venti deboli da Nord-Nordest manterranno un clima piuttosto fresco rispetto ai giorni precedenti.

Pomeriggio ancora variabile ma con miglioramento graduale

Durante il pomeriggio la nuvolosità rimarrà presente, ma le precipitazioni tenderanno progressivamente ad attenuarsi. La temperatura massima raggiungerà i 28°C, accompagnata da venti moderati da Nordovest. Con il trascorrere delle ore inizieranno ad aprirsi le prime schiarite, segnale di un graduale ritorno a condizioni più stabili.

Serata con il ritorno del sereno

Tra la tarda serata e la notte il cielo tenderà a diventare sereno o poco nuvoloso. Il miglioramento sarà favorito dall’ingresso di aria più secca, che permetterà un rapido esaurimento della nuvolosità residua.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 15 luglio: possibili piogge leggere, alternate a schiarite;

possibili piogge leggere, alternate a schiarite; Giovedì 16 luglio: giornata più instabile con temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali;

giornata più instabile con temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali; Venerdì 17 luglio: ritorno del sole, con condizioni generalmente stabili e temperature gradevoli.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook