Seguici su

Regione FVGTrieste

Agricoltura e caccia agli Edr: approvate le schede, confronto sul demanio idrico

La Cabina di regia ha approvato le schede per trasferire agli Enti di decentramento regionale funzioni in agricoltura e caccia. Avviato il confronto sul demanio idrico; la prossima riunione è fissata al 13 novembre.
Avatar

Pubblicato

3 giorni fa

il

L'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
Aggiungi Diario FVG come Fonte preferita su Google

TRIESTE – La Cabina di regia per il trasferimento di funzioni alle Province ha approvato le schede relative a due provvedimenti per trasferire agli Enti di decentramento regionale (Edr) competenze in materia di agricoltura e caccia. Nel corso della riunione, svolta il 6 novembre 2026 nella sede della Regione a Trieste, è stata inoltre illustrata una prima proposta normativa sul demanio idrico.

A margine della terza riunione, l’assessore regionale alle Autonomie locali, assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha affermato: “Prosegue il percorso di trasferimento di funzioni agli Enti di decentramento regionale, attraverso un lavoro di coordinamento tra le strutture regionali e gli Edr, finalizzato a definire competenze, modalità operative e strumenti normativi necessari per accompagnare il processo”.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei quattro Edr e gli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, al Patrimonio, Sebastiano Callari, e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, insieme ai rappresentanti delle Direzioni regionali Patrimonio e Risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Sono state esaminate le bozze dei relativi disegni di legge. La Cabina di regia si è aggiornata a venerdì 13 novembre 2026, alle 12.30, per proseguire il confronto sui provvedimenti e sulle modalità di attuazione del trasferimento delle funzioni.

L'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
L'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
L’assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
Gli assessori regionali alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.
Gli assessori regionali alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier durante la terza riunione della Cabina di regia dedicata al trasferimento di funzioni alle Province.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?