Agricoltura e caccia agli Edr: approvate le schede, confronto sul demanio idrico

TRIESTE – La Cabina di regia per il trasferimento di funzioni alle Province ha approvato le schede relative a due provvedimenti per trasferire agli Enti di decentramento regionale (Edr) competenze in materia di agricoltura e caccia. Nel corso della riunione, svolta il 6 novembre 2026 nella sede della Regione a Trieste, è stata inoltre illustrata una prima proposta normativa sul demanio idrico.

A margine della terza riunione, l’assessore regionale alle Autonomie locali, assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha affermato: “Prosegue il percorso di trasferimento di funzioni agli Enti di decentramento regionale, attraverso un lavoro di coordinamento tra le strutture regionali e gli Edr, finalizzato a definire competenze, modalità operative e strumenti normativi necessari per accompagnare il processo”.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei quattro Edr e gli assessori regionali alle Finanze, Barbara Zilli, al Patrimonio, Sebastiano Callari, e alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, insieme ai rappresentanti delle Direzioni regionali Patrimonio e Risorse agroalimentari, forestali e ittiche. Sono state esaminate le bozze dei relativi disegni di legge. La Cabina di regia si è aggiornata a venerdì 13 novembre 2026, alle 12.30, per proseguire il confronto sui provvedimenti e sulle modalità di attuazione del trasferimento delle funzioni.

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