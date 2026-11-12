Cosa fare in Friuli-Venezia Giulia nel weekend dal 13 al 15 novembre 2026

Feste di San Martino, vino novello, sagre dell’oca, mercatini, grandi mostre, concerti e spettacoli: il weekend dal 13 al 15 novembre 2026 offre numerose occasioni per una gita in Friuli-Venezia Giulia.

Tra gli appuntamenti principali spiccano Idea Natale alla Fiera di Udine, il Mercatino Francese, la Fiera di San Martino a Cervignano, Purcit in Staiare ad Artegna, il Fake News Festival e le grandi mostre a Villa Manin e Monfalcone. A questi si aggiungono concerti internazionali, cinema, sport, teatro e iniziative per famiglie.

Ecco la guida per scegliere rapidamente cosa fare venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 novembre.

Idea Natale: a Martignacco comincia la grande fiera dei regali

Da venerdì 13 a lunedì 16 novembre la Fiera di Udine a Martignacco ospita Idea Natale 2026, con circa 180 espositori.

Tra gli stand ci saranno artigianato, decorazioni natalizie, idee regalo, prodotti enogastronomici, abbigliamento e articoli per la casa. Previsti anche eventi e attività per bambini.

Orario: dalle 10 alle 20. Ingresso: 5 euro, gratuito sotto i 12 anni. Parcheggio gratuito.

Udine si riempie di sapori con il Mercatino Regionale Francese

Da giovedì 12 a domenica 15 novembre piazza Matteotti e via Mercatovecchio a Udine ospitano il Mercatino Regionale Francese.

Tra le bancarelle si potranno trovare oltre 80 varietà di formaggi, vini, salumi, baguette, crêpes, macarons, cioccolatini e prodotti della pasticceria francese. Non mancheranno saponi, lavanda, profumi e artigianato provenzale.

Orario: venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 20.

Cervignano: torna la 154ª Fiera di San Martino

Da venerdì 13 a lunedì 16 novembre il centro di Cervignano del Friuli ospita la storica Fiera di San Martino, giunta alla 154ª edizione.

Piazza Indipendenza e le vie cittadine si animano con mercato ambulante, artigianato, chioschi gastronomici, musica, spettacoli e luna park. Venerdì i chioschi aprono dalle 17, mentre da sabato entra nel vivo anche il mercato tradizionale.

Muggia festeggia San Martino tra vino, musica e sapori

Da venerdì 13 a domenica 15 novembre il centro storico di Muggia ospita la Festa di San Martino.

In piazza Marconi e piazza Galilei vengono allestite casette con produttori locali, vini, olio, miele, castagne e piatti della tradizione, accompagnati da concerti, incontri e visite guidate.

Il villaggio gastronomico è aperto dalle 10 alle 22 durante tutte e tre le giornate.

A Lavariano protagonista l’oca con il vino novello

Sabato 14 e domenica 15 novembre torna a Lavariano di Mortegliano la 29ª Festa dell’Oca e del Vin Novello.

La manifestazione unisce specialità a base d’oca, vini friulani, mercato agroalimentare e prodotti tipici. Sabato è previsto il concorso gastronomico dedicato all’oca, mentre domenica si aggiungono il pranzo a tema e le visite alle aziende vinicole.

Purcit in Staiare: ad Artegna tre giorni di tradizione friulana

Dal 13 al 15 novembre Artegna ospita la 28ª edizione di Purcit in Staiare, festa dedicata alla lavorazione tradizionale del maiale.

Tra piazza Marnico e via Villa ci saranno norcini, degustazioni, chioschi, musica e dimostrazioni. Sabato è previsto anche Vin in Vile, percorso di degustazione dei vini, mentre domenica arrivano il mercatino degli hobbisti e la Corsa Pignote.

A Morsano continua la Sagra dell’Oca

A Morsano al Tagliamento entra nel vivo il secondo fine settimana della 52ª Sagra dell’Oca, in programma complessivamente fino al 22 novembre.

Nel tendone riscaldato vengono proposti gnocchi al sugo d’oca, spezzatino con polenta, affettati e altre specialità, accompagnati da musica e iniziative popolari. Venerdì e sabato cucina serale, domenica anche a pranzo.

Le altre feste di San Martino tra Pordenone, Cordenons e San Martino al Tagliamento

Nel Pordenonese sono numerosi gli appuntamenti legati alla ricorrenza.

A Villanova di Pordenone, dal 13 al 15 novembre, torna L’Estate di San Martino, con vino novello, castagne, cucina contadina, musica, spettacoli equestri, mercatini e attività per bambini.

A Sclavons di Cordenons proseguono invece i festeggiamenti di San Martino, con cucina tipica in una struttura riscaldata. Venerdì e sabato i chioschi aprono dalle 19.30, mentre domenica è previsto il pranzo comunitario.

A San Martino al Tagliamento, sabato 14 novembre, L’Estât di San Martìn propone mercatini, giochi, gnocchi alla zucca e il concerto dei The Growing Trees. Domenica torna la 19ª Marcia di San Martino, con percorsi di 5, 10 e 15 chilometri.

San Martino in Osteria tra piatti friulani e vino in 17 locali

Fino a domenica 15 novembre prosegue anche San Martino in Osteria, rassegna che coinvolge 17 osterie tra Udine e diversi comuni della provincia.

Ogni locale propone un piatto della tradizione abbinato a un calice di vino, valorizzando ingredienti stagionali come zucca e castagne. L’iniziativa interessa anche Manzano, Pasian di Prato, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, Tarcento e Spilimbergo.

Fake News Festival: Udine tra informazione e intelligenza artificiale

Dal 12 al 15 novembre Udine ospita la quinta edizione del Fake News Festival, con oltre 70 ospiti e 20 appuntamenti.

Venerdì spazio a disinformazione, turismo e all’incontro con Giorgia Soleri. Sabato si parlerà di podcast, lavoro, pensioni e intelligenza artificiale, con una serata dedicata al giornalismo e alla cronaca insieme a Stefano Nazzi.

Domenica il festival si conclude con una passeggiata cittadina e nuovi incontri.

Villa Manin: apre la mostra “Rinascite”, da Leonardo al contemporaneo

Sabato 14 novembre a Villa Manin di Passariano, nel comune di Codroipo, apre al pubblico la grande mostra “Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo”.

L’esposizione, realizzata nel cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 1976, mette in dialogo opere d’arte, architettura, fotografie e materiali documentari per raccontare ricostruzione e rinascita.

La mostra proseguirà fino al 21 febbraio 2027. Biglietto intero: 12 euro.

Emilio Vedova protagonista a Monfalcone

Sabato 14 novembre, alle 11, la Galleria Comunale d’Arte Contemporanea di Monfalcone inaugura “Emilio Vedova. Turbolenze pittoriche”.

L’esposizione è dedicata a uno dei protagonisti dell’arte italiana del Novecento. Sabato pomeriggio sono previste anche visite guidate alle 15 e alle 16.30 con il curatore e i critici d’arte. L’ingresso è libero.

A Udine una mostra gratuita dedicata a Pippi Calzelunghe

Sabato e domenica, nell’ex Chiesa di San Francesco a Udine, è visitabile “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. Crescere in libertà con Pippi Calzelunghe”.

La mostra propone un percorso interattivo dedicato alla celebre protagonista dei libri di Astrid Lindgren, accompagnato da letture, laboratori e attività per le famiglie.

Apertura: dalle 9.30 alle 18.30. Ingresso gratuito, con prenotazione richiesta per le attività e le visite secondo le indicazioni degli organizzatori.

Piccolo Festival dell’Animazione: cinema per tutte le età

Sabato 14 novembre prende il via la 19ª edizione del Piccolo Festival dell’Animazione, che proseguirà fino al 22 novembre.

Il programma comprende 100 film suddivisi in sei sezioni, con proiezioni, incontri, laboratori e appuntamenti dedicati ai bambini. Le iniziative coinvolgeranno San Vito al Tagliamento, Pordenone, Udine, Trieste e Staranzano.

Tra le proposte anche la mostra “Carissimo Pinocchio”, dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi.

Kasia Smutniak presenta “Mustang” tra Gorizia, Udine e Pordenone

Sabato 14 novembre il documentario “Mustang” di Kasia Smutniak arriva in tre cinema del Friuli-Venezia Giulia.

Le proiezioni sono in programma alle 18 al Kinemax di Gorizia, alle 19 al Visionario di Udine e alle 21 a Cinemazero di Pordenone. La regista incontrerà il pubblico a Udine e Pordenone.

Il film, premiato alla Festa del Cinema di Roma, racconta un viaggio personale tra memoria, famiglia e solidarietà nella regione himalayana del Mustang, in Nepal.

Al Teatro Verdi di Trieste arriva il Lohengrin di Wagner

Per gli appassionati d’opera, il Teatro Verdi di Trieste propone “Lohengrin” di Richard Wagner, con la direzione musicale di Enrico Calesso e la regia di Arnaud Bernard.

Nel weekend sono previste rappresentazioni venerdì 13 alle 17 e domenica 15 alle 15, oltre all’appuntamento di sabato 14. L’opera tornerà in scena anche nel fine settimana successivo.

Gli Oblivion in Friuli-Venezia Giulia con “Win for Life”

Il nuovo spettacolo musicale degli Oblivion, “Win for Life”, attraversa la regione con tre appuntamenti consecutivi nel weekend.

Venerdì 13 novembre il gruppo è al Teatro Verdi di Maniago, sabato 14 al Teatro Ristori di Cividale del Friuli e domenica 15 al Teatro Verdi di Muggia.

Le rappresentazioni di Maniago e Muggia risultano già esaurite in prevendita; per Cividale è consigliabile verificare la disponibilità.

Gorizia ospita il Dance Sport Festival internazionale

Sabato 14 e domenica 15 novembre il PalaBigot di Gorizia ospita il Gorizia Dance Sport Festival 2026.

La competizione internazionale, inserita nel circuito World DanceSport Federation, richiama coppie e atleti impegnati nelle diverse discipline della danza sportiva, con gare valide per il ranking mondiale.

Trieste Boxe Night, in palio il titolo italiano femminile

Domenica 15 novembre il PalaChiarbola di Trieste ospita la decima edizione della Trieste Boxe Night, con incontri dilettantistici e professionistici a partire dal pomeriggio.

L’appuntamento principale è la difesa del titolo italiano femminile dei pesi supermosca da parte della triestina Sara Lombardi. Ingresso a pagamento.

Monfalcone inaugura la stagione teatrale con Ray Gelato

Venerdì 13 novembre alle 20.45 il Teatro Comunale Marlena Bonezzi di Monfalcone apre la stagione musicale con Ray Gelato & The Giants.

Lo spettacolo “The Godfather of Swing” porta sul palco un repertorio tra swing, jump blues e jazz, con il sassofonista e cantante britannico e la sua formazione.

Kinga Głyk in concerto a Sacile per Il Volo del Jazz

Sabato 14 novembre alle 21 al Teatro Zancanaro di Sacile è annunciato il concerto della bassista e compositrice polacca Kinga Głyk, nell’ambito della rassegna Il Volo del Jazz.

L’artista, protagonista della nuova scena jazz internazionale, presenta una musica che unisce jazz, funk, soul ed elettronica, accompagnata da batteria, sax e tastiere.

Biglietto annunciato: 25 euro. La scheda del teatro riporta anche un avviso di rinvio: è quindi opportuno verificare la conferma direttamente con la biglietteria prima di partire.

Pordenone: finale internazionale del Concorso Città di Porcia

Domenica 15 novembre, alle 16.30 al Teatro Verdi di Pordenone, è in programma la finale della 36ª edizione del Concorso Internazionale Città di Porcia, dedicata quest’anno alla tuba.

I finalisti, selezionati tra 50 concorrenti provenienti da tutto il mondo, si esibiranno con la FVG Orchestra diretta da Massimiliano Caldi, prima della proclamazione dei vincitori.

Biglietto: 15 euro, ridotto under 26 a 12 euro.

Gorizia: Villa Louise e visite guidate alla città

A Gorizia, venerdì 13 e sabato 14 novembre, l’iniziativa “Villa Louise – Tra memoria e futuro” propone un incontro dedicato alla storia della residenza e visite guidate alla villa. Prenotazione obbligatoria.

Sabato torna anche Crocevie d’Europa, con l’itinerario “Gorizia: città alla moda”: due passeggiate guidate, alle 10 e alle 14, alla scoperta della storia cittadina. Partecipazione gratuita con prenotazione.

Cormons celebra San Martino tra storia e castagne

Domenica 15 novembre a Cormons si svolge la Fieste di San Martin.

Alle 14 è prevista una camminata sulle orme di Eraldo Sgubin, con visita al Mini Museo della vita contadina, letture dedicate a miti e leggende locali e castagnata conclusiva.

Tolmezzo: musica e illusionismo con Antonio Casanova

Sabato 14 novembre, alle 20.30 al Teatro Candoni di Tolmezzo, la 24ª edizione dei Concerti di San Martino propone “Incantesimi. La musica non è mai stata così magica”.

Protagonista Antonio Casanova, con uno spettacolo che unisce pianoforte e illusionismo.

Mercatini e antiquariato tra Udine, Polcenigo e Monfalcone

Domenica 15 novembre a Polcenigo torna Borc Antiquaria, il mercatino dedicato ad antiquariato, collezionismo e oggetti d’epoca.

Le bancarelle si distribuiscono tra piazza Plebiscito e via Roma, attraversando uno dei borghi più caratteristici del Pordenonese.

A Udine, domenica, è in calendario anche Udine Antiqua, con oggetti vintage, artigianato e collezionismo, mentre sabato 14 novembre a Monfalcone torna il Mercatino della Rocca.

Poarkcella a Codroipo e altre castagnate d’autunno

Sabato 14 novembre a Codroipo torna Poarkcella, iniziativa gastronomica e musicale a scopo benefico, con cucina, grigliate, DJ set e musica dal vivo.

Per chi cerca invece castagne e vino novello, domenica 15 a Venzone è prevista la Castagnata Alpina, dalle 15 sotto la Loggia del Comune, con ricavato destinato in beneficenza.

Altre castagnate sono in programma a Pozzuolo del Friuli, Montereale Valcellina e Ronchi dei Legionari.

Pontebba anticipa le tradizioni dei Krampus

Sabato 14 novembre, alle 21 al Cinema Italia di Pontebba, viene presentato “Aspettando il Krampus”, documentario di Sergio Cremasco.

Un viaggio tra paura, infanzia e identità alpina alla scoperta delle tradizioni legate a San Nicolò e ai Krampus, in attesa delle celebrazioni di dicembre.

Sport e attività all’aperto tra Gorizia, Lignano e Precenicco

Per chi preferisce lo sport, oltre alla competizione internazionale di danza a Gorizia e alla Boxe Night di Trieste, sono previste altre iniziative.

Sabato 14 novembre al Lignano Circuit di Precenicco si svolgono la IronMan Cup e la Sprint Cup, prove non agonistiche aperte ai partecipanti iscritti.

Domenica 15 novembre a Lignano Sabbiadoro continua invece il 37° Campionato autunnale della Laguna, dedicato alla vela.

A Forni di Sopra è in programma anche “Arrampicate, biscotti e cinema”, proposta per chi cerca un’attività in montagna.

A Codroipo ricerca storica e memoria del territorio

Venerdì 13 e sabato 14 novembre a Codroipo si conclude il Festival Popolare della Ricerca Storica, dedicato a storia, fumetto e tradizioni locali.

Venerdì alle 18 in Biblioteca civica sarà presentata la graphic novel Li Orbi de Mozana, mentre sabato, sempre alle 18, l’incontro “Le storie che fanno una comunità” approfondirà la Sagra delle Masanetes di Villaorba e la storia di Telecapodistria. Ingresso libero.

Altri appuntamenti da segnare

Il calendario del weekend comprende ulteriori iniziative culturali e tradizionali.

A Cordenons prosegue il festival musicale Magredimusica, mentre a Gorizia continua il Festival Teatrale Internazionale Castello di Gorizia – Premio Francesco Macedonio.

A San Martino di Campagna di Aviano si svolgono i festeggiamenti patronali, mentre domenica sono previste anche diverse Feste del Ringraziamento legate al mondo agricolo, tra cui quelle di San Vito di Fagagna, Ruda e San Quirino.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook