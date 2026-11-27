Fino a mercoledì 9 dicembre 2026 il Comune di Udine raccoglie le proposte di chi usa, o vorrebbe usare, le aree gioco della città. Il questionario online sulle aree gioco è anonimo e richiede circa tre minuti, secondo il Comune. Le risposte serviranno a orientare i prossimi investimenti nei parchi e nelle piazze dei quartieri.

Che cosa si può segnalare

Il modulo chiede come si raggiungono gli spazi per il gioco e quali interventi siano prioritari. Si può indicare, per esempio, se è più utile sostituire le attrezzature danneggiate, offrire giochi per fasce d’età diverse oppure ricavare aree per il gioco libero con elementi naturali. Altre domande riguardano l’accessibilità, l’ombra, le sedute, le fontanelle, l’illuminazione e la pulizia.

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C’è spazio anche per suggerire un luogo preciso: un parco, un’area verde o una piazza dove manca uno spazio di gioco o dove quello esistente non risponde alle esigenze di chi lo frequenta. Il modulo prevede una risposta anche per chi non usa abitualmente le aree gioco.

Che cosa succede dopo il 9 dicembre

La consultazione rientra nella preparazione del Piano comunale per l’ammodernamento, lo sviluppo e la gestione delle aree gioco. Nella pagina che presenta l’iniziativa, il Comune richiama l’obiettivo di creare spazi più accessibili, sicuri e collegati ai percorsi quotidiani delle famiglie. Il questionario è uno strumento per raccogliere priorità: l’avviso non approva ancora lavori nei singoli parchi e non indica un calendario per gli interventi.

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