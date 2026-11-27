Apre venerdì 27 novembre alla Sala Arturo Fittke di Trieste Profili d’amore, mostra fotografica di Aurora Cauter. L’ingresso è libero; l’esposizione resta visitabile fino all’8 dicembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. L’inaugurazione è in programma alle 18 in Piazza Piccola 3.

La presentazione del PAG – Progetto Area Giovani del Comune di Trieste descrive la mostra come una raccolta di ritratti analogici di persone che fanno parte della quotidianità della fotografa, riprese mentre svolgono attività a loro care o vivono il rapporto con luoghi e persone.

Ritratti costruiti con la doppia esposizione

Le immagini ricorrono a doppie esposizioni, tempi lunghi e mosso per rappresentare la complessità delle vite ritratte. In un’intervista a TriesteAllNews, Cauter ha spiegato che il lavoro richiedeva di avere «già in mente la fotografia» prima dello scatto.

Profili d’amore rientra in “Lubitel Stories Young”, progetto espositivo di centoFoto APS dedicato a giovani autori che scelgono la fotografia analogica e la macchina Lubitel.

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