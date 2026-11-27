Due auto si sono tamponate la mattina di venerdì 27 novembre in largo dell’Anconeta, a Monfalcone. Un conducente di 75 anni è stato accompagnato all’ospedale San Polo per accertamenti. Durante i soccorsi si sono verificati rallentamenti temporanei alla circolazione. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale, secondo la ricostruzione dell’incidente in largo dell’Anconeta riportata dal Piccolo.

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