Cronaca & AttualitàMonfalcone
Tamponamento in largo dell’Anconeta a Monfalcone: un 75enne al San Polo
Due auto si sono tamponate la mattina del 27 novembre in largo dell’Anconeta. Un conducente di 75 anni è stato accompagnato al San Polo per accertamenti; durante i soccorsi si sono verificati rallentamenti temporanei.
Due auto si sono tamponate la mattina di venerdì 27 novembre in largo dell’Anconeta, a Monfalcone. Un conducente di 75 anni è stato accompagnato all’ospedale San Polo per accertamenti. Durante i soccorsi si sono verificati rallentamenti temporanei alla circolazione. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale, secondo la ricostruzione dell’incidente in largo dell’Anconeta riportata dal Piccolo.
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