Cronaca & AttualitàTrieste
Trieste, arrestato il figlio dopo la morte del padre in via Flavia
Un uomo di 65 anni è morto in un’abitazione di via Flavia, a Trieste, nella notte tra il 26 e il 27 novembre. Le cronache riferiscono che il figlio, 35 anni, è stato arrestato; non è specificato il provvedimento giudiziario adottato.
Un uomo di 65 anni è morto in un’abitazione di via Flavia, a Trieste, intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 novembre. ANSA riferisce che a ucciderlo sarebbe stato il figlio; secondo Quotidiano Nazionale, l’uomo di 35 anni è stato arrestato. Non è disponibile una comunicazione della Questura o della Procura che precisi il provvedimento giudiziario.
Le prime ricostruzioni dell’aggressione
Le ricostruzioni giornalistiche riferiscono che il 65enne sarebbe stato colpito alla gola con un coltello e che il figlio avrebbe chiamato il 112 dopo l’aggressione. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra volante e della Squadra mobile della Questura, oltre ai sanitari del 118, che hanno constatato il decesso. La dinamica e il movente restano oggetto di accertamenti.
La situazione giudiziaria
Le prime notizie diffuse nella mattinata parlavano di un uomo fermato; aggiornamenti successivi lo descrivono come arrestato. Le fonti giornalistiche consultate non chiariscono quale misura sia stata disposta né riportano ulteriori sviluppi dell’inchiesta.
Gli accertamenti della Polizia proseguono per ricostruire l’accaduto. Al momento non sono disponibili dettagli ufficiali sul provvedimento giudiziario o sul movente.
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