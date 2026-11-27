GoriziaTeatro
Gorizia, stasera al Kinemax la conferenza-spettacolo su «La coscienza di Zeno»
Venerdì 27 novembre alle 20.30 il Kinemax ospita l’appuntamento del Festival AlienAzioni, a ingresso libero. La locandina indica Fabrizio Meroi, Alessandro Sartori, Alessio Bergamasco e Giuliana Colella.
La conferenza-spettacolo La coscienza di Zeno. L’estraneo che è in noi è in programma stasera, venerdì 27 novembre 2026 alle 20.30, al Kinemax di piazza Vittoria 41, a Gorizia. L’appuntamento fa parte della nona edizione del Festival AlienAzioni ed è a ingresso libero, secondo il programma ufficiale del festival.
La locandina indica Fabrizio Meroi e Alessandro Sartori, con gli attori Alessio Bergamasco e Giuliana Colella. La scheda del programma definisce l’iniziativa una conferenza-spettacolo dedicata al romanzo di Italo Svevo.
Gli appuntamenti successivi del festival
Il calendario prosegue martedì 1° dicembre alle 18 al Kulturni dom con Don Alberto: una vita per gli ultimi; giovedì 3 dicembre alle 20.30 il Kinemax ospita Il complotto e la beffa. La rassegna si chiude giovedì 10 dicembre alle 20.30 a Palazzo De Grazia con il reading Friuli 1976, il risveglio dell’Orcolat. Il programma completo è pubblicato anche sul calendario eventi del Comune di Gorizia; tutti gli appuntamenti sono indicati a ingresso libero.
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