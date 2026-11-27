Cronaca & Attualità
Muggia, smottamento sulla strada per Lazzaretto: transito alternato
Il 26 novembre uno smottamento ha reso impraticabile per alcune ore la strada per Lazzaretto. La circolazione è stata poi ripristinata a senso unico alternato; non è confermato se la limitazione sia ancora attiva.
Uno smottamento su un terreno privato ha reso impraticabile per alcune ore la strada per Lazzaretto, a Muggia. Dopo l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale, il transito è stato ripristinato a senso unico alternato su un breve tratto. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, il cedimento si è verificato nella mattinata del 26 novembre, dopo le piogge della notte.
Lo smottamento si trovava a bordo carreggiata, nei pressi della base logistica. La strada è rimasta chiusa per alcune ore prima della riapertura con circolazione alternata: nel tratto interessato potevano quindi verificarsi rallentamenti.
La situazione dopo la riapertura
Le informazioni disponibili descrivono la situazione del 26 novembre e non confermano se il senso unico alternato sia ancora in vigore il giorno successivo. Non riportano neppure aggiornamenti sugli accertamenti del terreno.
Nei giorni precedenti, a poca distanza, si era verificato un altro piccolo smottamento che aveva causato disagi. Non sono disponibili elementi per stabilire se i due episodi siano collegati.
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