Due carabinieri sono rimasti feriti e tre persone sono fuggite nelle campagne dopo un inseguimento avvenuto il 26 novembre 2026 a Casarsa della Delizia, nella zona di San Giovanni e di via Sile. Secondo la ricostruzione dell’inseguimento e delle ricerche, l’auto con i tre a bordo avrebbe urtato una vettura dei carabinieri e sarebbe poi finita in un fosso.

Le ricerche nelle campagne

I tre erano sospettati di essere coinvolti in furti e tentativi di furto. Le ricerche sono iniziate nel primo pomeriggio e si sono concentrate nelle campagne intorno a via Sile e nelle aree vicine. Ai controlli hanno partecipato pattuglie dei carabinieri, un drone messo a disposizione dalla Polizia locale di Azzano Decimo e un elicottero della Polizia di Stato, decollato da Venezia.

Il resoconto del Messaggero Veneto riferisce che i due militari sono stati accompagnati in ospedale e avrebbero riportato contusioni lievi. Sulla dinamica dello speronamento, il resoconto di Nordest24 segnala che restava da chiarire come fosse avvenuto.

Esito delle ricerche non aggiornato

La sera del 26 novembre, mentre le ricerche proseguivano, le tre persone non erano ancora state rintracciate, secondo il resoconto del Messaggero Veneto. Non è disponibile una conferma ufficiale successiva sull’esito delle operazioni o su eventuali arresti. Le tre persone sono indicate come sospettate, non come responsabili accertate dei furti.

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