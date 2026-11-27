Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di via Flavia, a Trieste, intorno alla mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre. Secondo le prime informazioni diffuse da ANSA, a ucciderlo sarebbe stato il figlio. Sul caso indaga la Polizia.

La Tgr Rai del Friuli-Venezia Giulia riferisce che l’uomo sarebbe stato colpito alla gola e che il figlio avrebbe chiamato il 112 dopo l’aggressione. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti.

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