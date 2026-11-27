Trieste
Omicidio in via Flavia a Trieste, indaga la Polizia
Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di via Flavia intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 novembre. Le prime informazioni indicano il figlio; la Polizia indaga.
Un uomo è stato ucciso in un’abitazione di via Flavia, a Trieste, intorno alla mezzanotte tra giovedì 26 e venerdì 27 novembre. Secondo le prime informazioni diffuse da ANSA, a ucciderlo sarebbe stato il figlio. Sul caso indaga la Polizia.
La Tgr Rai del Friuli-Venezia Giulia riferisce che l’uomo sarebbe stato colpito alla gola e che il figlio avrebbe chiamato il 112 dopo l’aggressione. La dinamica è ancora oggetto di accertamenti.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login