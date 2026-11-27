Cividale del FriuliEventi & Cultura
Cividale, letture per bambini al Museo archeologico
Venerdì 27 novembre il Museo Archeologico Nazionale di Cividale ospita letture ad alta voce per bambini e famiglie. Il programma del Museo e la scheda di TurismoFVG riportano orari diversi.
A Cividale del Friuli, venerdì 27 novembre 2026, il Museo Archeologico Nazionale ospita letture ad alta voce per i più piccoli e le loro famiglie, con le lettrici volontarie di Nati per Leggere. L’appuntamento è indicato nel calendario ufficiale del Museo.
Sull’orario le informazioni pubblicate non coincidono: il programma del Museo indica le 17.30, mentre la scheda dell’evento su TurismoFVG riporta le 17.15. TurismoFVG indica inoltre ingresso gratuito su prenotazione; per informazioni il Museo riporta il numero 0432 700700.
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