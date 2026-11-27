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Pordenone, Tonizzo lascia Medicina 1: ASFO cerca il nuovo direttore
Secondo il Messaggero Veneto, Maurizio Tonizzo passerà al Policlinico San Giorgio dal 30 novembre. ASFO ha aperto la selezione per dirigere Medicina Interna 1: domande entro il 6 dicembre 2026.
Secondo il resoconto sul trasferimento di Maurizio Tonizzo, il direttore di Medicina 1 dell’ospedale di Pordenone lascerà l’incarico dal 30 novembre 2026 per passare al Policlinico San Giorgio. Per la Struttura complessa Medicina Interna 1, l’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha aperto una selezione: le domande vanno presentate entro il 6 dicembre.
Il bando e la scadenza
Il bando per Medicina Interna 1 pubblicato sul portale della Regione mette a selezione un posto a tempo determinato, con valutazione per titoli e colloquio. L’incarico previsto dura cinque anni. La domanda deve essere inviata online; per informazioni, il bando indica l’Ufficio concorsi di ASFO al numero 0434 369316.
La procedura è aperta: il bando non nomina un successore e non indica quando si concluderà la selezione.
Servizi del reparto e passaggio alla nuova direzione
La pagina di ASFO su Medicina Interna 1 descrive attività ambulatoriali e ricoveri ordinari e diurni nella sede di via Montereale 28 a Pordenone. La stessa pagina riporta Tonizzo come direttore, ma indica come ultimo aggiornamento il 16 giugno 2026: non documenta quindi la situazione dopo la data di passaggio riferita dalla stampa.
Le informazioni pubblicate non precisano chi assumerà la reggenza nel periodo precedente alla nomina del nuovo direttore né se vi saranno cambiamenti nell’organizzazione dell’assistenza. Il bando riguarda la copertura dell’incarico, ma non annuncia modifiche a visite, ricoveri o altri servizi.
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