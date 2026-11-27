Udine
Udine, il documentario su Carla Lonzi al Visionario
Venerdì 27 novembre alle 20.30 il Visionario proietta il documentario di Francesca Archibugi su Carla Lonzi. La regista sarà collegata in streaming; l’ingresso è gratuito con prenotazione.
Il Visionario di Udine proietta venerdì 27 novembre 2026 alle 20.30 Carla Lonzi. Dentro e fuori dal mondo, documentario diretto da Francesca Archibugi. La regista sarà collegata in diretta streaming. L’ingresso è gratuito con prenotazione.
La storia pubblica e privata di Carla Lonzi
Il film, prodotto da Fandango con Rai Cinema, ricostruisce la vita, il pensiero e l’eredità di Carla Lonzi attraverso materiali d’archivio, anche inediti. Accanto alla sua figura pubblica, affronta aspetti della sua vicenda personale e il rapporto con le altre donne. La proiezione è in versione originale con sottotitoli in italiano e il film dura 84 minuti.
La proiezione nel programma cittadino
L’appuntamento si svolge al cinema Visionario, in via Asquini 33, ed è organizzato dal Comune di Udine. È inserito nel programma cittadino per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per partecipare è necessaria la prenotazione, indicata nella scheda dell’evento del Visionario.
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