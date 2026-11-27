Il Visionario di Udine proietta venerdì 27 novembre 2026 alle 20.30 Carla Lonzi. Dentro e fuori dal mondo, documentario diretto da Francesca Archibugi. La regista sarà collegata in diretta streaming. L’ingresso è gratuito con prenotazione.

La storia pubblica e privata di Carla Lonzi

Il film, prodotto da Fandango con Rai Cinema, ricostruisce la vita, il pensiero e l’eredità di Carla Lonzi attraverso materiali d’archivio, anche inediti. Accanto alla sua figura pubblica, affronta aspetti della sua vicenda personale e il rapporto con le altre donne. La proiezione è in versione originale con sottotitoli in italiano e il film dura 84 minuti.

La proiezione nel programma cittadino

L’appuntamento si svolge al cinema Visionario, in via Asquini 33, ed è organizzato dal Comune di Udine. È inserito nel programma cittadino per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Per partecipare è necessaria la prenotazione, indicata nella scheda dell’evento del Visionario.

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