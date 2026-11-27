Cividale del FriuliEventi & Cultura
Cividale, Beatrice Mautino stasera al Teatro Ristori
Venerdì 27 novembre alle 20.30 il primo appuntamento della rassegna Incontri con la Scienza. Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.
Cividale del Friuli, venerdì 27 novembre 2026 — Beatrice Mautino apre stasera alle 20.30 al Teatro Adelaide Ristori la rassegna “Incontri con la Scienza”. L’ingresso è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti, secondo il programma del Sistema Bibliotecario del Cividalese.
L’incontro, intitolato Vertigine, affronta il rapporto tra medicina, scienza e cura attraverso esperienze personali e casi reali. La rassegna, organizzata dal Sistema Bibliotecario del Cividalese, comprende altri due appuntamenti al Ristori.
Gli altri appuntamenti al Ristori
Sabato 28 novembre alle 10.30 è in programma Dario Bressanini con un incontro sulle diete. Mercoledì 2 dicembre alle 20.30 Guido Tonelli parlerà di universo e fisica. La scheda degli appuntamenti conferma per la rassegna l’ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.
Il Teatro Adelaide Ristori si trova in via A. Ristori 30. Per informazioni, la Biblioteca civica di Cividale indica il numero 0432 710310 e l’indirizzo biblioteca@cividale.net.
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