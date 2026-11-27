Le imprese ammissibili, anche in Friuli-Venezia Giulia, potranno chiedere dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 la riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali. Lo sgravio riguarda la quota di contributi a carico del datore di lavoro: la misura è nazionale, non un nuovo contributo regionale.

L’avviso del Ministero del Lavoro sulla finestra 2026 fissa l’invio dalle 00:00 del 30 novembre alle 23:59 del 10 dicembre, attraverso l’applicativo sgravicdsonline. La domanda può essere preparata prima, ma la precompilazione non equivale alla trasmissione.

Quali imprese possono chiedere lo sgravio

La decontribuzione riguarda le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A e rispettano gli altri requisiti previsti. Sono accordi che riducono l’orario di lavoro per salvaguardare l’occupazione, nell’ambito degli strumenti di integrazione salariale.

Prima di compilare la domanda, l’impresa deve verificare i requisiti dell’accordo e la sua decorrenza nelle istruzioni ministeriali. Aver sottoscritto un contratto di solidarietà non basta da solo a ottenere il beneficio.

Quanto vale la riduzione e quali sono i limiti

Lo sgravio è pari al 35% dei contributi a carico del datore per i lavoratori coinvolti nell’accordo la cui riduzione dell’orario sia superiore al 20%. Non è quindi una riduzione del 35% dello stipendio né uno sconto su tutti i contributi dell’impresa.

Il beneficio riguarda la durata dell’accordo, entro un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, riferito alla singola unità produttiva. Il quinquennio mobile è un periodo di cinque anni da considerare in relazione al periodo richiesto, non un intervallo fisso uguale per tutte le imprese.

La concessione resta subordinata ai requisiti e alle risorse disponibili. Il decreto prevede che le istanze siano istruite in ordine cronologico di presentazione: l’invio, da solo, non garantisce quindi lo sgravio.

Come preparare e inviare la domanda

La richiesta si presenta esclusivamente tramite sgravicdsonline, con accesso mediante SPID o carta d’identità elettronica. La precompilazione è disponibile dal 2 novembre al 10 dicembre; la conferma dell’invio è un passaggio distinto da completare nella finestra prevista.

Per trasmettere l’istanza occorre pagare l’imposta di bollo tramite PagoPA: senza il pagamento con questa modalità, l’applicativo non consente l’invio. La pagina ministeriale sulla decontribuzione raccoglie le istruzioni, la normativa e il manuale di compilazione.

Per ogni contratto di solidarietà si presenta una sola istanza, riferita all’intero periodo di riduzione dell’orario previsto dall’accordo. Se gli accordi sono distinti, anche consecutivi, serve una domanda per ciascuno.

Il portale ministeriale mette a disposizione il manuale e la modulistica aggiornata. Le imprese possono preparare la domanda prima dell’apertura, ma devono trasmetterla online entro il 10 dicembre, alle stesse condizioni previste nel resto d’Italia.

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