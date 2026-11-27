Cordenons
Cordenons, aprono le Casette di Natale: orari e programma
La rassegna inizia venerdì 27 novembre e prosegue fino al 6 gennaio. Alle 18 è prevista l’accensione dell’albero, seguita dalla musica con Davide Zanetti.
Le Casette di Natale aprono venerdì 27 novembre in piazza della Vittoria a Cordenons. La rassegna, in programma fino al 6 gennaio 2027, prevede otto casette enogastronomiche, musica e attività per famiglie, secondo la scheda dell’evento su PromoTurismoFVG e la locandina del programma.
Per l’inaugurazione sono annunciate alle 18 l’accensione dell’albero e, alle 19, la musica con Davide Zanetti. Il programma completo, con gli orari delle singole giornate, è scaricabile dalla scheda dell’evento.
Mercatino e attività per famiglie
Il programma prosegue nelle settimane successive con spettacoli, DJ set e domeniche a tema con giochi e laboratori. Per eventuali cambi di programma, la pagina di PromoTurismoFVG rimanda ai canali dell’organizzatore.
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