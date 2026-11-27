Le Casette di Natale aprono venerdì 27 novembre in piazza della Vittoria a Cordenons. La rassegna, in programma fino al 6 gennaio 2027, prevede otto casette enogastronomiche, musica e attività per famiglie, secondo la scheda dell’evento su PromoTurismoFVG e la locandina del programma.

Per l’inaugurazione sono annunciate alle 18 l’accensione dell’albero e, alle 19, la musica con Davide Zanetti. Il programma completo, con gli orari delle singole giornate, è scaricabile dalla scheda dell’evento.

Mercatino e attività per famiglie

Il programma prosegue nelle settimane successive con spettacoli, DJ set e domeniche a tema con giochi e laboratori. Per eventuali cambi di programma, la pagina di PromoTurismoFVG rimanda ai canali dell’organizzatore.

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