Due classi del Liceo “Francesco Petrarca” hanno tradotto in tedesco i testi del percorso sulla Grande Guerra e quelli dedicati alla vita e all’opera di Diego de Henriquez, al Civico Museo di guerra per la pace di via Cumano 22, a Trieste. Gli studenti hanno anche realizzato un video. La presentazione del progetto si è svolta giovedì 26 novembre, nell’ambito della sesta edizione di “Il Museo incontra la scuola”. La scheda del museo sul progetto ne descrive le attività; la cronaca della presentazione conferma che l’incontro si è tenuto.

Per i visitatori germanofoni è disponibile una brochure in tedesco realizzata dal Comune di Trieste: si ritira in biglietteria e va restituita al termine della visita. Le informazioni sul progetto non precisano se il video prodotto dagli studenti sia accessibile al pubblico.

Il progetto PCTO e le attività degli studenti

L’iniziativa è una collaborazione tra il Comune di Trieste, il Liceo Petrarca e il DeutschZentrum Triest, partner culturale del Goethe-Institut. Gli studenti sono stati coordinati dalle docenti di tedesco Serena Burgher e Adriana Sulli e dall’insegnante Alessandra Ticini. Il lavoro rientra nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Secondo le informazioni diffuse dal Comune, gli alunni hanno trascorso al museo cinque giornate lavorative, dalle sei alle otto ore al giorno, affiancati anche dal personale comunale. La traduzione riguarda il percorso espositivo sulla Grande Guerra, articolato tra piano terra e primo piano, e i testi sulla vita e sull’opera di de Henriquez.

Il museo come prima tappa di un itinerario

Il progetto prosegue un’attività avviata in altri musei civici, tra cui il Museo Sartorio, il Museo Teatrale “Carlo Schmidl” e il Museo del Castello di San Giusto. Il Civico Museo Diego de Henriquez è indicato come prima tappa di un itinerario che in futuro dovrebbe coinvolgere anche la Risiera di San Sabba, il Museo del Risorgimento e Sacrario Oberdan e la Foiba di Basovizza.

Come usare la guida durante la visita

Il fascicolo è pensato come strumento da consultare lungo il percorso, non come opuscolo da portare via. In biglietteria si può chiedere una copia prima di salire alle sale della Grande Guerra. Chi organizza una visita può consultare anche orari e tariffe del museo.

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