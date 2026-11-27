Padre Ermes Ronchi e il neuroscienziato Luigi Petrucco aprono venerdì 27 novembre alle 20.30, nella sala parrocchiale di Codroipo, le Serate teologiche d’Avvento con un confronto sul rapporto tra intelligenza artificiale e dimensione umana. L’incontro, intitolato «Una bellissima umanità», è promosso dalla Collaborazione pastorale di Codroipo-Bertiolo; il programma è riportato nell’annuncio dell’Arcidiocesi di Udine.

Il ciclo prende spunto dall’enciclica Magnifica Humanitas di papa Leone e affronta le trasformazioni legate alla tecnologia, con attenzione a libertà, coscienza e relazioni. La presentazione diocesana indica tra i temi anche le potenzialità dell’intelligenza artificiale e i rischi di manipolazione e disumanizzazione.

Gli altri appuntamenti fino al 18 dicembre

Il percorso prevede altri tre incontri, sempre di venerdì alle 20.30 nella sala parrocchiale. Il programma passa dal rapporto con la tecnologia al modo in cui si educa, si costruiscono legami e si risponde alle fragilità. Dopo l’apertura, gli appuntamenti si tengono il 4, l’11 e il 18 dicembre.

4 dicembre: «Essere umani. Il corpo nel tempo delle grandi trasformazioni», con l’assistente virtuale Claude, suor Claudia Simonetto, Luca De Clara e l’artista Arianna Gasperina. Il confronto riguarda i cambiamenti nel modo di intendere corpo, libertà, coscienza e relazioni.

«Essere umani. Il corpo nel tempo delle grandi trasformazioni», con l’assistente virtuale Claude, suor Claudia Simonetto, Luca De Clara e l’artista Arianna Gasperina. Il confronto riguarda i cambiamenti nel modo di intendere corpo, libertà, coscienza e relazioni. 11 dicembre: «Educare all’umano. Coscienza, libertà e legami nei varchi della rete», con Luigi Rancilio e Matteo Maria Giordano, dedicato alle sfide educative nell’ambiente digitale.

«Educare all’umano. Coscienza, libertà e legami nei varchi della rete», con Luigi Rancilio e Matteo Maria Giordano, dedicato alle sfide educative nell’ambiente digitale. 18 dicembre: «L’umano che resiste: un antidoto alla disumanizzazione», con don Maurizio Patriciello e suor Rita Giaretta. La serata conclusiva è dedicata a esperienze e scelte che custodiscono la dignità umana nelle situazioni difficili; modera la giornalista Antonella Lanfrit.

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