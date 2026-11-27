Una conferenza su alluvioni ed eventi meteorologici estremi è in programma venerdì 27 novembre 2026 alle 20.30 a Tolmezzo. Il Geoparco delle Alpi Carniche presenterà il volume Acqua, aria, terra, ghiaccio. Quando l’evento naturale diventa disastro nella sala convegni della Comunità di montagna della Carnia, in via Carnia Libera 1944 n. 15. Al termine sarà possibile ritirare gratuitamente una copia del libro, secondo quanto indica l’annuncio del Geoparco.

Gli interventi e i temi della serata

Alla presentazione interverranno il curatore Giuseppe Muscio, il meteorologo Marco Virgilio, il geologo Luca Bincoletto e Stefano Grimaz, docente della facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine. Modera la giornalista Anna Pugliese.

Il volume affronta terremoti, frane, alluvioni e tempeste: ne approfondisce cause e conseguenze e considera come prevenire i danni alle persone e alle infrastrutture. L’incontro di Tolmezzo si concentrerà in particolare sugli eventi meteorologici estremi e sulle alluvioni, nel mese in cui ricorre l’anniversario del disastro del 1966, che causò vittime e danni anche in Carnia.

Il progetto GeoRISK

La pubblicazione rientra in GeoRISK, progetto transfrontaliero finanziato dal programma Interreg Italia-Austria 2021-2027. La scheda del progetto Interreg indica tra i temi affrontati i rischi sismici e idrogeologici e tra le attività di divulgazione un volume informativo, mostre e progetti per le scuole. La Comunità di montagna della Carnia è capofila; il Geoparco delle Alpi Carniche ne cura le attività sul territorio.

Il libro non è solo un catalogo di eventi calamitosi. Il suo filo conduttore è il passaggio dal fenomeno naturale al danno: quando ciò che accade colpisce abitazioni, strade e servizi, contano le scelte fatte in anticipo. Il Geoparco indica come esempi sia la pianificazione del territorio sia i comportamenti dei cittadini. Il richiamo all’alluvione del 1966 permette di partire dall’esperienza della Carnia per discutere di entrambi.

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