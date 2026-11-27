I sindaci di Monfalcone, Luca Fasan, e di Ronchi dei Legionari, Mauro Benvenuto, hanno chiesto alla Regione un incontro con Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per fare il punto sul superamento dei passaggi a livello tra i due Comuni. Secondo la ricostruzione della lettera inviata al presidente Massimiliano Fedriga, i sindaci chiedono di conoscere lo stato dei progetti e le valutazioni tecniche di RFI, verificare le risorse eventualmente disponibili e definire un percorso con tempi certi. La richiesta di confronto non annuncia lavori approvati o finanziati.

Le ipotesi sul collegamento tra i Comuni

Tra le soluzioni discusse in passato c’è un’alternativa elaborata dai due Comuni e presentata nel 2021: un nuovo collegamento tra via San Polo-via Pocar e via dei Laghi, con un sottopasso ferroviario e una galleria di circa 220 metri. La stima preliminare diffusa allora era compresa tra 8 e 10 milioni di euro; non è un costo aggiornato né una somma assegnata. In precedenza RFI aveva prospettato un cavalcavia, soluzione che, secondo quanto riferito dai sindaci, aveva suscitato perplessità per le dimensioni e il possibile impatto sul paesaggio e sull’assetto urbano.

Il confronto riguarda anche il passaggio a livello sulla strada regionale 305, in corrispondenza della cosiddetta Lunetta ferroviaria, raccordo tra le stazioni di Ronchi dei Legionari Nord e Sud. Un atto ispettivo presentato al Consiglio regionale nel 2023 ricostruiva le proposte discusse con RFI e riferiva che la soppressione dei passaggi a livello era stata collegata alla progettazione di velocizzazione della linea e alla galleria sul Carso tra Monfalcone e Aurisina.

La richiesta di aggiornamenti e i prossimi passaggi

Secondo la ricostruzione della lettera, i Comuni avevano già formalizzato le proprie richieste nel giugno e nel luglio 2021 e nel marzo 2022; i sindaci riferiscono di non aver ricevuto aggiornamenti sui progetti dal 2022. Chiedono quindi un tavolo con la Regione, l’assessore competente e RFI, per chiarire quali proposte siano ancora percorribili e quali condizioni servano per procedere.

I sindaci collegano le chiusure delle sbarre alle attese e alla congestione del traffico tra i centri, e segnalano possibili ricadute sui collegamenti locali e sui tempi di intervento in emergenza. Dalla lettera non emerge una data per l’incontro, né un calendario dei lavori. Il primo passaggio verificabile sarà un’eventuale convocazione del tavolo: solo lì si potrà capire se le ipotesi del 2021 restano percorribili e se ci sono risorse per portarle avanti.

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