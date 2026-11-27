Tolmezzo
Tolmezzo accende le luminarie alle 16.30: le vie e gli appuntamenti
Il Comune ha programmato per venerdì 27 novembre l’accensione delle luminarie: 63 installazioni tra vie centrali e aree limitrofe, fino a piazza XX Settembre.
A Tolmezzo l’accensione delle luminarie natalizie è prevista oggi, venerdì 27 novembre, alle 16.30. Il Comune invita la cittadinanza a partecipare. L’allestimento comprende 42 installazioni nelle vie centrali e 21 elementi nelle aree limitrofe, secondo l’annuncio del Comune.
Il percorso arriva a piazza XX Settembre, dove l’allestimento comprende un albero, un presepe e un orso Teddy luminoso. Il Comune riferisce che l’illuminazione è stata resa possibile anche grazie a un contributo della Camera di Commercio di Udine e Pordenone.
Gli appuntamenti dal 28 novembre
Il programma di Un Natale di Comunità, organizzato dalla Nuova Pro Loco Tolmezzo, è previsto dal 28 novembre al 6 dicembre. La prima iniziativa, sabato 28 novembre alle 16.30, partirà da piazza XX Settembre e si concluderà in piazza Domenico da Tolmezzo. Il programma pubblicato dalla Pro Loco indica anche appuntamenti con cori e presepi nei giorni successivi.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login