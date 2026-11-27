Il poema teatrale Scarpone della Pace. Equilibrismi dell’anima, di e con Claudia Contin Arlecchino, è in programma oggi, venerdì 27 novembre 2026 alle 18, alla Sala incontro di Borgo San Rocco, in via Veniero 1 a Gorizia. L’ingresso è libero; la prenotazione è consigliata e si può richiedere scrivendo a info@icmgorizia.it.

Lo spettacolo di Porto Arlecchino conclude la giornata del 61° Incontro Culturale Mitteleuropeo, dedicato al tema «Urgenza di pace». Il programma ufficiale dell’Incontro indica orario, sede e modalità d’accesso.

Il viaggio di Ada tra le guerre del Novecento

Al centro del poema in prosa c’è Ada, una nonna bambina che attraversa le guerre insieme al trisavolo Cenci, alla ricerca di segni di pace. Nel racconto compaiono i pensieri e le figure di artisti e intellettuali come Giuseppe Ungaretti, Egon Schiele, Federico García Lorca, Walter Benjamin, Paul Klee e Antonin Artaud. Lo scarpone di un soldato diventa un vaso in cui germoglia la speranza.

La scheda dello spettacolo pubblicata da Porto Arlecchino riporta gli stessi orario e recapito per le prenotazioni.

Il programma dell’Incontro Mitteleuropeo del 27 e 28 novembre

Il convegno sulla diplomazia e sulla prevenzione dei conflitti apre venerdì alle 9 nell’Aula magna del Polo universitario di Gorizia, in via Alviano 18. L’ICM lo organizza con i dipartimenti di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste e di Studi giuridici dell’Università di Udine. È un appuntamento distinto dallo spettacolo delle 18 a Borgo San Rocco.

Sabato la passeggiata transfrontaliera guidata dallo storico Vanni Feresin parte alle 9.30 da piazza Sant’Antonio: per partecipare è necessaria la prenotazione. Alle 14.30 l’Hotel Entourage ospita la presentazione di pubblicazioni e progetti dell’ICM. Alle 20 a Palazzo Lantieri, Letizia Michielon suona le ultime tre sonate di Beethoven: ingresso libero, con prenotazione consigliata. Recapiti e programma completo sono sul sito dell’ICM.

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