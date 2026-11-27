ERSA ha ammesso 18 imprese agricole del Friuli-Venezia Giulia alla collettiva regionale di Wine Paris 2027 e ha assegnato a ciascuna una postazione individuale. Il decreto n. 612 del 26 novembre 2026, consultabile insieme agli allegati sul sito ufficiale di ERSA, indica per ogni impresa un contributo di 750 euro per abbattere la quota di partecipazione. La concessione sarà formalizzata con un successivo decreto, come prevede il bando.

La fiera si terrà a Parigi dal 15 al 17 febbraio 2027, a Paris Expo Porte de Versailles, secondo il sito ufficiale di Wine Paris. Per le aziende regionali, l’esito rende nota la composizione della collettiva e la distribuzione delle postazioni; non anticipa risultati commerciali o accordi conclusi durante l’evento.

Le 18 imprese e le postazioni assegnate

L’Allegato A associa a ogni impresa ammessa un numero di postazione e indica il contributo previsto.

Impresa ammessa Postazione Contributo indicato Società Agricola Sturm 18 750 euro Società Agricola Dai Morars 1 750 euro Orzaia S.S.A. 16 750 euro Baccichetto Umberto e C. 7 750 euro Paradiis Società Agricola 12 750 euro Ermacora Dario e Luciano Società Agricola Semplice 9 750 euro Az. Agr. Scarbolo Società Agricola Semplice 8 750 euro Tiare Soc. Sempl. Agricola 6 750 euro Pitars S.n.c. 2 750 euro Az. Agr. Scarbolo di Scarbolo Sergio e Blarzino Gabriella 15 750 euro Rodaro Paolo 10 750 euro Azienda Agricola Isola Augusta 13 750 euro Eugenio Collavini Viticoltori S.r.l. 3 750 euro Castelvecchio Soc. Agr. a r.l. 5 750 euro Az. Agr. La Rajade 4 750 euro Vendrame Vignis del Doge S.S. 11 750 euro Società Semplice Agricola Mosolo Gleni 17 750 euro Petrussa Società Agricola 14 750 euro

Come sono state selezionate e assegnate le postazioni

Il bando ERSA prevedeva fino a 18 posti e una procedura a sportello: le domande venivano istruite nell’ordine progressivo di presentazione, fino a coprire i posti disponibili, verificandone ricevibilità e ammissibilità. La procedura descritta nel bando distingueva quindi l’ordine di esame delle domande dall’assegnazione delle postazioni, attribuite alle imprese con un abbinamento casuale.

Il decreto approva anche l’elenco delle domande inammissibili o irricevibili. La pubblicazione vale come comunicazione alle imprese ammesse: trascorsi cinque giorni consecutivi senza una comunicazione contraria, l’ammissione si intende accettata. Il bando stabilisce inoltre che ERSA conceda formalmente il contributo di 750 euro con un atto successivo, entro venti giorni dal decreto di ammissione, e autorizzi l’uso della postazione. Le verifiche a campione sulle dichiarazioni sono previste dopo l’ammissione e prima dell’inizio della manifestazione.

Il provvedimento porta a conclusione la fase delle candidature descritta nel precedente aggiornamento sul bando Wine Paris 2027. Il prossimo passaggio amministrativo è la formalizzazione dei contributi; la fiera è prevista per febbraio 2027.

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