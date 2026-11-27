LaJae Jones della Pallacanestro Trieste è l’MVP SisalClub di novembre della Serie A LBA 2026/27. L’ala biancorossa ha chiuso il mese con 22 punti e 25 di valutazione di media, secondo in entrambe le classifiche, come riporta l’annuncio della Lega Basket.

I numeri del premio

Nella classifica della valutazione Jones è alle spalle di Niccolò Mannion; è secondo anche tra i realizzatori. La Lega indica due prestazioni in particolare: i 35 punti in 35 minuti contro la BC Roma, con 46 di valutazione, e i 21 punti con 9 rimbalzi nella vittoria in trasferta contro la Virtus Bologna.

La gara contro la Virtus si è conclusa 100-93 per Trieste. Il resoconto e gli highlights della partita pubblicati dalla LBA riportano i 21 punti di Jones; il riepilogo della Virtus conferma anche i 9 rimbalzi.

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