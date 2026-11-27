Tolmezzo
Tolmezzo, sabato 28 novembre pulizia del torrente But
Studenti e volontari sono attesi alle 10 nell’area del But dietro l’ospedale di Tolmezzo. In programma una raccolta dei rifiuti e un momento formativo sull’inquinamento dei corsi d’acqua.
Sabato 28 novembre 2026 alle 10 studenti e volontari sono attesi nell’area del torrente But alle spalle dell’ospedale di Tolmezzo per una giornata di raccolta dei rifiuti e sensibilizzazione ambientale. L’iniziativa, inserita nella quinta edizione di “Fiumi d’Autunno”, è promossa da Fare Verde Friuli Venezia Giulia con il patrocinio del Comune e l’adesione dell’ISIS Paschini-Linussio. Orario e programma sono riportati da Friuli Oggi nel resoconto sulla giornata di pulizia del But.
Incontro formativo e raccolta sul greto
Prima dell’attività sul torrente è previsto un incontro in aula sull’impatto dei rifiuti, in particolare della plastica, nei corsi d’acqua e in mare. È annunciato anche un videocollegamento con Francesco Greco, commissario di Fare Verde FVG, dedicato all’inquinamento fluviale a livello regionale e internazionale.
Durante la raccolta, studenti e volontari censiranno i materiali recuperati. Secondo gli organizzatori, il rilevamento servirà a individuare i rifiuti più frequenti e a promuovere un confronto sulla prevenzione. Al resoconto dell’iniziativa risultano associati anche gli interventi di Andrea D’Innocenzo, dirigente di Fare Verde FVG, dell’assessore comunale all’Ambiente Elisa Faccin, dell’assessore all’Agricoltura Marioantonio Zamolo e della consigliera comunale allo Sport Laura Tosoni.
Il punto di ritrovo indicato
Il luogo è descritto come l’area del But alle spalle dell’ospedale, senza una via o un accesso più preciso. La giornata è presentata come un’iniziativa di educazione ambientale rivolta anche agli studenti, con attività sul campo e un momento di approfondimento.
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