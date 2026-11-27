Grado
Grado, il 27 novembre “Barbablù Today” all’Auditorium Biagio Marin
Venerdì 27 novembre 2026 alle 18, all’Auditorium Biagio Marin di Grado, va in scena lo spettacolo contro la violenza di genere. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
“Barbablù Today” è in programma venerdì 27 novembre 2026 alle 18 all’Auditorium Biagio Marin di Grado, in via G. Marchesini 31. L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti, secondo la scheda dell’evento.
Uno spettacolo contro la violenza di genere
Lo spettacolo è presentato come una commedia ironica contro la violenza di genere, ispirata alla fiaba di Perrault.
La conclusione della rassegna “Onde di Libertà”
“Barbablù Today” è l’appuntamento conclusivo di “Onde di Libertà”, rassegna cittadina dedicata alla sensibilizzazione sul tema e in programma fino al 27 novembre, secondo il programma della rassegna.
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