Il Governo ha confermato il sostegno al rafforzamento della sicurezza del territorio, mentre sono attesi nuovi presidi a Trieste e Gorizia. Lo ha riferito il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, dopo la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, tenuta il 26 novembre 2026 in Prefettura a Trieste. All’incontro, presieduto alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, del prefetto Giuseppe Petronzi e dell’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, hanno partecipato rappresentanti istituzionali e delle Forze di polizia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trieste, il Procuratore generale presso la Corte d’Appello e il Comandante dei Vigili del fuoco di Trieste.

A margine del vertice, Fedriga ha dichiarato: “Dal ministro Piantedosi, che ringraziamo per la sua presenza oggi a Trieste, abbiamo ricevuto la conferma del pieno supporto del Governo e del ministero dell’Interno per rafforzare la sicurezza del territorio, attraverso il contrasto all’immigrazione irregolare, il potenziamento degli organici delle Forze di polizia e l’individuazione di ulteriori misure di prevenzione e controllo. C’è una piena condivisione della necessità di tutelare la legalità e garantire il rispetto delle regole”.

Fedriga: allontanamenti, rinforzi e controlli al confine

Sulle misure concordate, Fedriga ha affermato: “Il ministro ha ribadito il sostegno del Governo anche rispetto all’allontanamento delle persone entrate irregolarmente sul territorio, non soltanto a Trieste ma in tutta la regione. È stato inoltre confermato il potenziamento del personale di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza sul territorio triestino. Stiamo valutando anche ulteriori interventi per mettere in sicurezza il territorio. La posizione della Regione è chiara: contrastare ogni forma di illegalità, senza consentire che l’immigrazione irregolare venga strumentalizzata per mettere in discussione le regole. Il nostro obiettivo è difendere la legalità e il rispetto della legge”. Un approfondimento specifico è stato dedicato anche ai controlli lungo il confine e alla sospensione del trattato di Schengen.

Il governatore ha richiamato anche gli effetti dei controlli al confine: “Negli ultimi anni i controlli al confine – ha sottolineato il governatore – hanno consentito di garantire la regolarità dei transiti e, allo stesso tempo, di svolgere un’attività di vigilanza mirata e responsabile da parte delle Forze di polizia. Un lavoro che ha permesso di ridurre gli ingressi irregolari e individuare oltre duecento passeur: un risultato importante anche nella lotta al traffico di esseri umani. Auspico che questo impegno possa trovare una condivisione ampia da parte di tutti, perché significa non soltanto ridurre drasticamente gli ingressi irregolari, come dimostrano i numeri, ma anche colpire chi trae profitti economici dal traffico di persone”.

Roberti: nuovi reparti di polizia attesi a Trieste e Gorizia

Roberti ha ringraziato il ministro e le Forze dell’ordine per il lavoro svolto negli ultimi anni, riferendo che sono diminuiti i numeri legati all’immigrazione irregolare e che migliaia di richiedenti asilo sono stati trasferiti fuori dalla regione, con un alleggerimento della pressione su un sistema di gestione che ha definito particolarmente complesso. Ha inoltre citato l’attenzione del ministro Piantedosi per le situazioni di Porto Vecchio e piazza Libertà a Trieste. L’assessore ha dichiarato: “Ringraziamo il ministro e tutte le Forze dell’ordine per l’attività svolta in questi anni, che ha consentito di ridurre i numeri legati all’immigrazione irregolare e di trasferire migliaia di richiedenti asilo fuori dalla regione, alleggerendo così la pressione su un sistema di gestione particolarmente complesso. Ringraziamo inoltre il ministro Piantedosi per l’attenzione dimostrata nei confronti delle problematiche specifiche di Trieste, a partire dalle situazioni di Porto Vecchio e piazza Libertà, a conferma della considerazione riservata al nostro territorio”.

L’assessore ha indicato che, grazie anche all’impegno della Regione, al Protocollo sottoscritto nel 2025 e a un nuovo Protocollo ancora in fase di confronto, si delinea la prospettiva di rafforzare i presidi. A breve Trieste potrebbe ospitare un Reparto mobile, con un conseguente aumento degli agenti di Polizia sul territorio; a Gorizia è prevista l’apertura di un Reparto prevenzione crimine. Secondo Roberti, gli interventi aumenteranno in modo significativo la presenza delle Forze dell’ordine e le attività di prevenzione e sicurezza a beneficio dell’intero territorio regionale. La sua dichiarazione integrale: “Anche grazie all’impegno della Regione – ha aggiunto l’assessore – e al Protocollo sottoscritto nel 2025, oltre che al nuovo Protocollo attualmente in fase di confronto, si sta delineando una concreta prospettiva di rafforzamento dei presidi di sicurezza: a breve Trieste potrebbe vedere l’apertura di un Reparto mobile, con un conseguente incremento degli agenti di Polizia sul territorio, mentre a Gorizia è prevista l’apertura di un Reparto prevenzione crimine. Si tratta di interventi che permetteranno di aumentare significativamente la presenza delle Forze dell’ordine e le attività di prevenzione e sicurezza a beneficio dell’intero territorio regionale”.

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