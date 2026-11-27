Un nuovo bando regionale per le imprese che recuperano il patrimonio edilizio esistente e aumentano l’offerta di alloggi accessibili sarà pubblicato nei prossimi giorni: prevede contributi a fondo perduto fino a un milione e mezzo di euro per singolo intervento. L’annuncio è arrivato all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha spiegato: “La Regione vuole dare una risposta concreta alla crescente domanda di abitazioni a prezzi accessibili, soprattutto da parte di lavoratori, giovani e studenti. Per questo, anche grazie al confronto con il mondo delle costruzioni, sono stati messi a punto nuovi strumenti per incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente e aumentare l’offerta di alloggi in affitto a canone concordato o in vendita a prezzi inferiori a quelli di mercato. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un nuovo bando rivolto alle imprese, con contributi a fondo perduto fino a un milione e mezzo di euro per singolo intervento”.

“Il Friuli Venezia Giulia è una regione capace di attrarre lavoratori grazie alla vitalità del suo sistema produttivo, ma a questa capacità non corrisponde ancora un’adeguata offerta abitativa – ha spiegato Amirante -. È un problema particolarmente evidente a Trieste, dove l’aumento dei valori immobiliari e la carenza di affitti rischiano di scoraggiare chi vuole trasferirsi per lavorare o studiare. È il caso anche di chi vince un concorso in sanità o nella scuola e fatica a trovare una sistemazione”.

Il bando premia alloggi per lavoratori e studenti e interventi nei centri storici

Il bando assegnerà premialità alle imprese che destineranno gli alloggi a lavoratori con un contratto in Friuli-Venezia Giulia, anche se non residenti nella regione, oppure a studenti. Saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi agli interventi nei centri storici e nelle aree interne.

Piano casa e legge urbanistica puntano su rigenerazione e recupero

“Con il Piano casa regionale e la nuova legge urbanistica sono state poste le basi per accompagnare il settore edilizio oltre la stagione del Pnrr – ha sottolineato Amirante -. La Regione punta a favorire la rigenerazione urbana, recuperare gli immobili inutilizzati e rendere più semplice l’accesso alla casa per quella fascia di popolazione che oggi incontra le maggiori difficoltà sul mercato”. Nel suo intervento l’assessore ha ricordato anche il nuovo Piano di governo del territorio, che sostituisce dopo 48 anni il precedente Piano urbanistico regionale, e le misure per l’efficientamento energetico degli edifici, tra cui gli incentivi per il fotovoltaico e la riqualificazione dei condomini.

Quasi 90 milioni in manovra per edilizia e acquisto della prima casa

Amirante ha infine ricordato che “nella manovra di bilancio sono previsti quasi 90 milioni di euro per sostenere l’edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata, gli interventi delle Ater e degli altri soggetti coinvolti, oltre all’acquisto della prima casa. L’obiettivo è ampliare le opportunità abitative e dare risposte alle esigenze delle famiglie e a chi sceglie di vivere e lavorare in Friuli Venezia Giulia”.

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, a Trieste all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, a Trieste all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, a Trieste all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, a Trieste all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, a Trieste all’assemblea generale di Ance Alto Adriatico, presieduta da Michele Pecchi, alla quale hanno partecipato anche il presidente di Ance Friuli Venezia Giulia Marco Bertuzzo e gli economisti Carlo Cottarelli ed Ezio Micelli. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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