Pierumberto Starace è stato presentato il 26 novembre come candidato sindaco di Risveglio Umano alle elezioni comunali di Trieste del 2027. Tra le proposte anticipate dalla formazione figurano un referendum cittadino propositivo, una moneta comunale parallela e la riqualificazione di Porto Vecchio. Sono indirizzi politici, non misure già adottate dal Comune.

La candidatura e le prime linee programmatiche sono state riferite dal servizio sulla presentazione di Starace. Secondo il resoconto, il programma illustrato si articola in nove punti. Risveglio Umano ha precisato che si tratta di un primo quadro e che il programma esteso sarà presentato successivamente.

Le proposte illustrate

Starace è stato presentato come avvocato penalista con quarant’anni di esperienza e impegnato nella tutela dei diritti civili. Tra i temi elencati ci sono la libertà di scelta terapeutica, il no al trasferimento del Burlo e la revisione del progetto di Cattinara. Sul funzionamento della città, la formazione propone un referendum propositivo; sul piano economico, l’emissione di una moneta comunale parallela.

Tra gli altri indirizzi figurano la riqualificazione di Porto Vecchio e posizioni contrarie all’educazione sessuale precoce e a quella che la formazione definisce «teoria gender». I resoconti consultati non specificano modalità attuative né provvedimenti amministrativi collegati.

La formazione e i prossimi passaggi

Starace e Risveglio Umano hanno descritto la candidatura come alternativa a centrodestra e centrosinistra. Secondo la ricostruzione del servizio regionale, la formazione è stata lanciata da ex portavoce di Insieme Liberi dopo la rottura con il consigliere comunale Ugo Rossi, che detiene il simbolo del gruppo.

Il prossimo passaggio annunciato è la presentazione del programma completo. Nei resoconti disponibili non sono indicati la composizione delle liste né ulteriori dettagli operativi delle proposte.

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