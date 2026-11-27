Venerdì 27 novembre Pordenone inaugura il Natale in piazza XX Settembre: alle 18 sono in programma l’accensione dell’albero e l’apertura ufficiale della pista di pattinaggio e delle casette. Il programma comunale indica la pista in funzione dalle 15; la scheda delle casette ne riporta l’apertura dalle 17. Le iniziative principali sono annunciate fino al 6 gennaio 2027, secondo il programma ufficiale di Natale a Pordenone.

Alle 17, alla Loggia del Municipio, è previsto un momento di preghiera per l’inizio delle attività natalizie: l’appuntamento è indicato nell’agenda del vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone. In piazza sono annunciate dodici casette con prodotti enogastronomici e dolci natalizi, oltre a musica e attività per bambini.

Orari della pista: le schede ufficiali non coincidono

Per la pista, le indicazioni pubblicate dal Comune e da Turismo FVG riportano orari feriali diversi. La scheda comunale indica dalle 15 alle 20 nei giorni feriali fino al 20 dicembre; dal 21 dicembre al 7 gennaio riporta l’apertura quotidiana dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23. La scheda di Turismo FVG indica invece la chiusura alle 21 nei feriali fino al 23 dicembre e, dal 24 dicembre al 6 gennaio, l’apertura dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 23, con orari specifici per il 25 dicembre, il 31 dicembre e il 1° gennaio. Prima di partire è quindi opportuno controllare le schede aggiornate o contattare gli organizzatori. Il Comune riporta un costo di 8 euro con noleggio dei pattini e di 6 euro con pattini propri; per informazioni indica il numero 338 9598646.

La guida agli appuntamenti in Friuli-Venezia Giulia dal 27 al 29 novembre offre una panoramica degli eventi regionali del fine settimana; questo servizio raccoglie invece gli orari e le indicazioni per l’inaugurazione a Pordenone.

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