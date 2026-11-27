Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 novembre 2026 sarà chiuso verso Udine il tratto dell’A23 tra Carnia e Gemona Osoppo. La limitazione, prevista dalle 21 alle 6 per lavori alle barriere di sicurezza del viadotto Somplago sud, comporterà l’uscita obbligatoria a Carnia, secondo l’avviso di Autostrade per l’Italia.

Il percorso alternativo

Dopo l’uscita alla stazione di Carnia, chi prosegue verso Udine dovrà percorrere la viabilità ordinaria: SS52 Carnica, SS13 Pontebbana in direzione Udine e SP49 Osovana. Il rientro in autostrada è previsto alla stazione di Gemona Osoppo.

La chiusura è programmata fino alle 6 di sabato 28 novembre. Il gestore ha annullato per maltempo le precedenti chiusure notturne della sola stazione di Gemona Osoppo, previste fino alle 4. Quell’annullamento riguarda il casello e non il distinto avviso di chiusura del tratto verso Udine.

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