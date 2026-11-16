Le iniziative contro la violenza sulle donne a Tolmezzo sono state al centro di un confronto trasmesso il 16 novembre 2026 da Radio Studio Nord, con amministratrici locali, operatrici del centro antiviolenza e la responsabile del Servizio sociale dei Comuni della Carnia. Nel territorio, chi cerca sostegno può rivolgersi al centro Voce Donna, in via Renato Del Din.

La trasmissione rientra nel calendario organizzato dal Comune per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Accanto agli incontri pubblici, il centro offre un punto di accesso per ascolto, informazioni e percorsi di sostegno.

Quale aiuto offre il centro di Tolmezzo

Il rapporto sul progetto territoriale Sunrise relativo al 2023 e al 2024 descrive il centro come un servizio gratuito e accessibile in forma anonima. Tra le attività indicate figurano i colloqui iniziali, la valutazione del rischio, la consulenza legale e il sostegno psicologico, oltre a percorsi personalizzati di uscita dalla violenza.

La relazione comprende anche il supporto ai figli minorenni delle donne seguite, in raccordo con i servizi sociali, e l’orientamento verso il lavoro. Le attività possono quindi riguardare sia il primo ascolto sia un percorso più lungo verso l’autonomia.

Nel biennio 2023-2024, secondo il rapporto, 154 persone hanno avuto accesso al centro. Tra le 150 che avevano comunicato le proprie generalità, 97 provenivano dalla Carnia. Il dato riguarda quel biennio e non misura le persone assistite nel 2026.

Recapiti e orari di Voce Donna

La Commissione regionale per le pari opportunità indica la sede di Voce Donna in via Renato Del Din 9/A, a Tolmezzo. I numeri sono 0433 949021 e 349 1362784; l’indirizzo email è vocedonnafriuli@gmail.com.

Gli orari indicati sono lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; martedì e giovedì dalle 15 alle 18. Il cellulare è indicato come attivo anche sabato e domenica dalle 8 alle 20.

È disponibile inoltre il 1522, numero nazionale antiviolenza e stalking: è gratuito, attivo 24 ore su 24 e orienta verso centri e servizi territoriali. Per un’emergenza immediata il riferimento è il 112.

Gli appuntamenti in programma

Per il 16 novembre alle 17.30 il Comune ha previsto nella biblioteca civica Adriana Pittoni un reading della raccolta Il rischio di nascere donna, con accompagnamento musicale.

Il calendario comunale prosegue il 23 novembre alle 17.30 con l’inaugurazione della mostra diffusa «Non chiamatelo raptus» di Anarkikka, allestita tra piazza XX Settembre e Palazzo Frisacco. Il 24 novembre, al Teatro Candoni, è previsto un incontro riservato agli studenti delle scuole superiori di Tolmezzo con l’artista e le operatrici di Voce Donna.

Per il 25 novembre è annunciata in piazza XX Settembre l’iniziativa «Insieme per dire no alla violenza», con un pannello sul quale la cittadinanza sarà invitata a lasciare un messaggio.

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