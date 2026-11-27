Il 26 novembre 2026 l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli è intervenuta all’incontro “Violenza è anche quella che non si vede. Come riconoscere e contrastare la violenza di genere in ogni sua forma”, nell’auditorium della Biblioteca scientifica e tecnologica del polo universitario dei Rizzi. L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Pari in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, Bluenergy Group e Salp, con il patrocinio dell’Ateneo friulano. Zilli ha richiamato l’importanza della prevenzione, dell’educazione al rispetto e della capacità di riconoscere anche i segnali di disagio meno evidenti.

“Il contrasto alla violenza contro le donne richiede un impegno costante sul piano culturale ed educativo e la capacità di riconoscere anche i segnali di disagio meno evidenti. La collaborazione delle istituzioni con le Forze dell’ordine, i servizi sociali, il mondo della formazione e il volontariato è fondamentale per intercettare le situazioni di rischio. Rimangono tuttavia vicende di straordinaria complessità, nelle quali è estremamente difficile cogliere i segnali di pericolo. È su questo fronte che dobbiamo continuare a interrogarci e a rafforzare la nostra capacità di prevenzione, aiutando anche chi vive una condizione di violenza a maturare la consapevolezza della propria situazione”.

“Ogni anno, in occasione del 25 novembre, il pensiero torna a Nadia Orlando e a tutte le altre vittime di femminicidio. Le loro storie ci richiamano alla complessità di un fenomeno che, anche in presenza di una rete territoriale attiva, può manifestarsi con esiti drammatici difficilmente prevedibili. Da qui la necessità di continuare a investire nella prevenzione e nella ricerca di strumenti sempre più efficaci per riconoscere le situazioni di pericolo e offrire aiuto alle persone che ne hanno bisogno”.

Zilli ha evidenziato il valore del lavoro svolto dalle Forze dell’ordine e dalle numerose realtà del volontariato attive in Friuli-Venezia Giulia. Ha ricordato che l’Amministrazione regionale ha progressivamente rafforzato gli interventi contro la violenza di genere in ambito sociale e sanitario, nella formazione e nei luoghi di lavoro.

L’assessore ha inoltre posto l’attenzione sulla dimensione culturale della violenza e sulla necessità di promuovere fin dall’infanzia modelli educativi fondati sul rispetto della persona e sulla qualità delle relazioni umane. Ha richiamato anche le trasformazioni della società contemporanea e il confronto con culture diverse.

Nel ringraziare l’associazione Pari e il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, Zilli ha sottolineato l’importanza degli incontri in presenza: il rapporto diretto fra le persone, ha osservato, può aiutare a cogliere eventuali segnali di disagio. L’università, quale espressione della società, è stata indicata come sede privilegiata per il confronto e la sensibilizzazione, accanto alla propria funzione didattica e formativa.

Nel 2026 la Regione ha messo a disposizione 300mila euro per sostenere i progetti di sensibilizzazione promossi dai Comuni del Friuli-Venezia Giulia, singolarmente o in forma associata, in prossimità della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Alle iniziative si aggiungono gli interventi regionali per promuovere le pari opportunità nei luoghi di lavoro e contrastare molestie e mobbing, anche attraverso i Punti di ascolto accreditati. La Regione sostiene inoltre l’occupazione e la crescita professionale femminile.

All’incontro sono intervenuti anche il rettore Angelo Montanari e il prefetto di Udine Domenico Lione.

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