Il nuovo album di Elisa, Kintsugi, è disponibile dal 27 novembre 2026. A Trieste, lunedì 14 dicembre alle 20, la cantautrice saluterà il pubblico al The Space prima della proiezione del mediometraggio Kintsugi… E sono la mia opera.

La data, il cinema e il saluto in sala sono indicati nella pagina ufficiale di Nexo Studios dedicata al film e alla proiezione di Trieste. L’uscita dell’album è riportata anche dalla pagina ufficiale di Kintsugi.

Un mediometraggio legato all’album

Diretto da Ludovico Boccianti, il film dura 42 minuti. Nexo Studios lo presenta come un percorso che intreccia musica, danza e parole e approfondisce i temi e l’immaginario del disco. Elisa è protagonista e voce narrante.

La pagina dell’organizzatore include un collegamento per acquistare i biglietti, ma non indica quanti posti siano ancora disponibili per la proiezione triestina. Le informazioni aggiornate su disponibilità e condizioni d’ingresso vanno quindi controllate attraverso il canale ufficiale di vendita.

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