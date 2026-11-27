Le imprese della filiera olivicola, anche in Friuli-Venezia Giulia, dovranno fare i conti con un documento elettronico di accompagnamento per le movimentazioni di olive e olio e con un termine più breve per le annotazioni nel registro telematico. È quanto prevede il decreto ministeriale del 28 ottobre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre.

Il provvedimento distingue l’entrata in vigore delle nuove disposizioni dall’avvio del sistema informatico del documento, chiamato DAO: quest’ultimo è legato alla pubblicazione del manuale aggiornato. Nell’attesa, il decreto prevede istruzioni per una procedura provvisoria.

Registro dell’olio: annotazioni entro tre giorni lavorativi

Il decreto modifica il termine per annotare le operazioni nel registro telematico dell’olio: la disposizione passa dal sesto giorno successivo all’operazione, contando anche i festivi, al terzo giorno lavorativo successivo. Il registro raccoglie le annotazioni delle operazioni; il DAO ha invece la funzione distinta di documentare le movimentazioni delle partite.

Per l’entrata in vigore il decreto richiama il giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale è stato pubblicato il 26 novembre; la decorrenza del nuovo termine va distinta dalla data di avvio del sistema DAO.

Quali movimentazioni riguarda il DAO

Il documento elettronico è previsto, nell’ambito dei registri, per ogni partita di olive, olio sfuso e olio confezionato in uscita da stabilimenti o depositi. Il sistema opera nel SIAN, il Sistema informativo agricolo nazionale, e le modalità di emissione e registrazione sono affidate alle istruzioni dell’ICQRF, l’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari.

Per gli olivicoltori, il decreto prevede il rilascio del documento tramite il collegamento tra fascicolo aziendale e registro telematico quando le olive sono trasportate dal luogo di raccolta a centri di raccolta, distribuzione o lavorazione distanti oltre 40 chilometri. Questa soglia riguarda la specifica fattispecie descritta: non basta da sola a stabilire una regola per ogni trasporto della filiera.

Per le partite di olive o oli provenienti da Paesi dell’Unione europea o extra UE, il decreto affida l’emissione al destinatario, che trasmette il documento al fornitore o a un suo delegato e/o allo spedizioniere per la conservazione. È prevista una sezione dedicata nel registro telematico.

Manuale e procedura provvisoria: due passaggi distinti

Il sistema informativo DAO entra in esercizio dalla pubblicazione dell’aggiornamento del manuale operativo sul portale del registro telematico dell’olio del SIAN. Il decreto non fissa una data di calendario per questo passaggio.

Nel frattempo, il provvedimento incarica AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, di predisporre con ICQRF le istruzioni per una procedura provvisoria sul SIAN. La previsione della procedura non equivale, da sola, a indicarne la data di attivazione.

Nel corso del confronto tecnico precedente alla pubblicazione del decreto, Confagricoltura ha chiesto procedure più semplici e tempi adeguati, anche per consentire alle aziende di aggiornare i software gestionali.

La filiera interessata in Friuli-Venezia Giulia

La misura è nazionale e riguarda anche gli operatori regionali soggetti agli adempimenti. La scheda della Regione sull’olivicoltura colloca gli impianti soprattutto nel Carso, nelle aree collinari e pedecollinari e, in pianura, nel Cividalese. I dati quantitativi della scheda sono storici e non vanno assunti come una misura attuale della filiera.

Per l’applicazione del DAO restano da definire le istruzioni operative e l’aggiornamento del manuale. Sono questi i passaggi che dovranno chiarire agli operatori come utilizzare la procedura provvisoria e il sistema previsto dal decreto.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook