I professionisti che hanno già accettato una ricongiunzione dei contributi verso la propria cassa, senza includere quelli della Gestione separata INPS, possono chiedere di integrare la pratica. La possibilità riguarda, a determinate condizioni, le domande originarie presentate prima del 9 febbraio 2026 e interessa anche gli iscritti in Friuli-Venezia Giulia.

La richiesta va presentata alla cassa professionale entro 24 mesi dalla pubblicazione del messaggio INPS n. 3900 del 26 novembre 2026. Le istruzioni nazionali, contenute in una copia del messaggio INPS, distinguono le pratiche già definite da quelle ancora aperte.

Chi può chiedere l’integrazione

La ricongiunzione trasferisce periodi contributivi verso un’unica gestione previdenziale. L’integrativa riguarda chi aveva chiesto il trasferimento verso una cassa professionale e aveva accettato il provvedimento, ma non aveva potuto includere i contributi della Gestione separata a causa del precedente orientamento amministrativo dell’INPS.

Possono essere inclusi soltanto i periodi della Gestione separata già esistenti alla data della domanda originaria ed esclusi esclusivamente per quell’orientamento. Restano fuori i contributi accreditati dopo la richiesta iniziale.

Gli altri requisiti previsti dalla legge n. 45 del 1990 dovevano essere già soddisfatti alla data della domanda originaria: l’integrativa non permette di rimediare alla loro mancanza. Se ne ricorrono i presupposti, una richiesta successiva può essere valutata come nuova domanda, con le regole ordinarie.

L’INPS precisa inoltre che non si dà corso all’integrativa se le posizioni contributive oggetto della ricongiunzione sono già state utilizzate per liquidare una pensione.

Pratiche aperte e pratiche definite: cosa cambia

Per le domande presentate prima del 9 febbraio 2026 e non ancora definite con un provvedimento della cassa notificato e accettato dall’interessato, i prospetti contributivi devono essere rielaborati includendo anche i periodi della Gestione separata, secondo la circolare INPS n. 15 del 2026. Ciò vale anche se il prospetto era già stato trasmesso alla cassa.

Per le pratiche già definite serve invece la domanda integrativa. Non è una nuova ricongiunzione: completa quella originaria e lascia fermi gli effetti sui periodi già trasferiti. Di conseguenza, spiega l’INPS, non si applicano i limiti, anche temporali, previsti dall’articolo 3 della legge n. 45 del 1990 per una nuova ricongiunzione.

Come presentare la domanda e cosa valutare

La domanda integrativa va indirizzata alla cassa professionale competente, che la acquisisce e la istruisce in raccordo con l’INPS. Le richieste saranno gestite fuori dai normali flussi telematici tra istituto e casse; il messaggio non indica una modalità unica di invio per gli iscritti. Le casse sono chiamate a informarli sulla possibilità di presentare la richiesta e sul termine.

Per ricostruire la propria posizione sono rilevanti la data della domanda originaria, il provvedimento accettato e i periodi riportati nell’estratto contributivo della Gestione separata. La ricongiunzione può comportare un onere: il messaggio non stabilisce un importo valido per tutti né un costo specifico per ciascuna integrazione.

La ricongiunzione non è l’unico strumento per considerare una carriera distribuita tra enti diversi. Tra le alternative ci sono cumulo e totalizzazione, che hanno regole proprie e non coincidono con il trasferimento dei contributi verso un’unica gestione. Un dossier del Senato sul cumulo ne illustra alcune differenze rispetto alla ricongiunzione.

Perché sono cambiate le istruzioni

Con la circolare n. 15 del 9 febbraio 2026, l’INPS ha superato il precedente orientamento alla luce della giurisprudenza, ammettendo alle condizioni previste la ricongiunzione tra Gestione separata e casse professionali in entrambe le direzioni.

La circolare riguardava le nuove domande e quelle ancora pendenti alla data della sua pubblicazione. Il messaggio di novembre disciplina anche il completamento delle operazioni già definite. Per gli interessati, il passo successivo è verificare con la propria cassa i requisiti, le modalità di presentazione e l’eventuale onere.

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