BASSA FRIULANA – Il 27 novembre è stato inaugurato a Palazzolo dello Stella il lotto 2B della ciclovia turistica nazionale Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia (Trilive), un tratto di quasi 15 chilometri che attraversa i Comuni di Carlino, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Precenicco. L’intervento completa un collegamento all’interno di un itinerario che, nel suo sviluppo complessivo tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, raggiunge i 278 chilometri.

All’inaugurazione è intervenuta l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, che ha definito la ciclovia strategica per i collegamenti tra est e ovest e per lo sviluppo turistico ed economico della Bassa friulana: “La Trilive è una ciclovia strategica perché unisce il Friuli-Venezia Giulia da est a ovest, collegando il confine sloveno con il vicino Veneto e incrociando la FVG1, la nostra ciclovia più conosciuta, che attraversa le montagne fino a Grado. Con questo intervento vogliamo valorizzare un territorio ancora poco conosciuto, ma straordinario dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, creando nuove opportunità anche per lo sviluppo turistico ed economico della Bassa friulana”.

L’opera, finanziata nell’ambito del PNRR con risorse statali e regionali, si inserisce nella rete nazionale delle ciclovie turistiche e nei percorsi europei EuroVelo 8 e 9. In Friuli-Venezia Giulia coincide con l’itinerario FVG 2, la Ciclovia del Mare Adriatico.

Amirante ha indicato il valore naturalistico e paesaggistico dell’area e la possibilità di osservare la laguna da nuove prospettive lungo gli argini e le strade di campagna: “Qui ci troviamo in corrispondenza del bosco planiziale più grande del Friuli Venezia Giulia, un ambiente naturalistico di grandissimo valore – ha proseguito Amirante -. Lungo il tracciato sarà possibile apprezzare non soltanto questo patrimonio naturale, ma anche la laguna, osservandola da prospettive inedite, grazie ai percorsi che si sviluppano sugli argini e lungo le strade di campagna. È un’infrastruttura che può contribuire alla riconversione economica di un territorio anche attraverso il turismo lento, facendo conoscere luoghi e paesaggi che meritano di essere scoperti”.

Investiti oltre 7,36 milioni per nuovi tratti e messa in sicurezza

Il lotto 2B ha richiesto un investimento complessivo aggiornato di oltre 7,36 milioni di euro e ha interessato i quattro Comuni della Bassa friulana. I lavori, consegnati nell’agosto 2025, sono stati ultimati rispettando la scadenza prevista dal PNRR. Sono stati realizzati nuovi tratti ciclabili in sede propria, adeguati e riqualificati percorsi esistenti, messe in sicurezza le intersezioni con la viabilità ordinaria e costruite nuove opere per superare i corsi d’acqua.

A Precenicco è stata realizzata una passerella ciclopedonale sul Canale Acquabona, lunga 26,5 metri e larga 4. Consente di superare il corso d’acqua senza utilizzare il ponte esistente sulla strada regionale 56, migliorando le condizioni di sicurezza per ciclisti e pedoni. È stato realizzato anche l’attraversamento del Canale Acque Medie Ovest mediante manufatti scatolari.

Il percorso segue gli argini dello Stella e della laguna fino a Lignano

Il nuovo tratto si raccorda al percorso già realizzato lungo gli argini del fiume Stella e della laguna di Marano e Grado, fino al ponte girevole sul canale Lovato-Pantani. Da qui si può proseguire verso Lignano Sabbiadoro e raggiungere il Veneto anche tramite il servizio Passo barca tra Lignano Riviera e Bibione.

L’assessore ha anticipato che sono stati completati anche altri due tratti, rispettando le scadenze del PNRR fissate al 30 giugno 2026: uno in direzione della Slovenia, verso Torviscosa, e l’altro nell’Isontino. Ha aggiunto: “Abbiamo altri due tratti, uno in direzione della Slovenia, verso Torviscosa, e l’altro nell’Isontino. Entrambi sono già stati completati, avendo rispettato le scadenze del PNRR fissate al 30 giugno 2026. Ora, progressivamente, li faremo conoscere e scoprire alla cittadinanza e a tutto il territorio”.

All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la senatrice Francesca Tubetti, il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e i sindaci dei Comuni interessati: Franco D’Altilia per Palazzolo dello Stella, Genziana Buffon per Muzzana del Turgnano e Loris Bazzo per Carlino.

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