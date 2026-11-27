La manovra di bilancio regionale si arricchisce di ulteriori 28 milioni di euro in emendamenti e sarà all’esame del Consiglio regionale la prossima settimana. Lo ha dichiarato a Trieste l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, a margine della riunione della Giunta, dopo l’approvazione di una serie di emendamenti alla prossima manovra. Zilli ha affermato: “La manovra di bilancio che sarà all’esame del Consiglio regionale la prossima settimana si arricchisce di ulteriori 28 milioni di euro. Si tratta di emendamenti destinati a rafforzare gli interventi nei settori strategici dell’azione di governo della Giunta e della maggioranza”.

Per imprese e fotovoltaico sono previsti altri 4 milioni di euro in aggiunta ai 13 milioni già previsti. Altri 2 milioni sono destinati alle piccole e medie imprese tramite il Fondo turismo. «Il nostro obiettivo – ha aggiunto l’assessore – è garantire risposte strutturali al tessuto economico: per questo integriamo ai 13 milioni previsti con ulteriori 4 milioni a favore delle imprese e del fotovoltaico, assicurando al contempo un sostegno incisivo pari a 2 milioni alle piccole e medie imprese mediante il Fondo turismo».

Tra gli interventi per la responsabilità energetica figura un progetto sperimentale di agrivoltaico da 420mila euro, inserito negli stanziamenti della Direzione risorse agricole. Sono inoltre stanziati 3 milioni di euro per realizzare lo European youth olympic festival – Festival olimpico della gioventù europea (Eyof), in programma a Lignano la prossima estate. Zilli ha spiegato che l’evento unisce lo sport a ricadute importanti sulla ricettività turistica della regione.

Alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete viaria regionale sono destinati 8 milioni di euro. Le risorse serviranno in vista dei grandi eventi in programma il prossimo anno, primo fra tutti il Giro d’Italia. Zilli ha aggiunto: “Ammontano a 8 milioni di euro – ha sottolineato ancora l’assessore – le risorse destinate alla manutenzione e messa in sicurezza della rete viaria regionale, in vista dei grandi eventi in programma il prossimo anno, primo fra tutti il Giro d’Italia. Un’attenzione prioritaria, infine, è riservata alla sicurezza degli edifici scolastici, attraverso interventi mirati alla prevenzione del rischio sismico”.

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