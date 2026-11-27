Al convegno internazionale organizzato il 27 novembre 2026 a Trieste dall’Azienda sanitaria giuliano isontina (Asugi) sui temi dello scompenso cardiaco e delle cardiomiopatie, il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha chiesto di indirizzare gli investimenti sanitari verso territorio, strutture intermedie e assistenza domiciliare. Fedriga ha sostenuto che il sistema, costruito negli anni con un’impostazione fortemente ospedalocentrica, deve cambiare per rispondere alle esigenze dei cittadini e restare sostenibile: «Oggi stiamo affrontando un modello di risposta sanitaria che deve trovare soluzioni diverse rispetto al passato, per soddisfare le esigenze dei cittadini e rendere sostenibile l’intero sistema. Negli anni abbiamo costruito un sistema fortemente ospedale-centrico, tuttavia le carenze rimangono e i forti investimenti del Pnrr devono indirizzarsi sul territorio, sulle strutture intermedie e sulla domiciliarità. La Regione Friuli Venezia Giulia sta svolgendo un lavoro importante su questo fronte, ma a livello nazionale si tratta di un percorso lungo che richiede una comunicazione trasparente ed un nuovo rapporto con i cittadini».

Ai saluti istituzionali sono intervenuti l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il direttore generale di Asugi Antonio Poggiana, il presidente dell’Ordine dei medici chirurghi di Trieste Cosimo Quaranta e la rettrice dell’Università di Trieste Donata Vianelli. L’incontro è stato moderato dal dottor Gianfranco Sinagra, professore ordinario di Cardiologia in Units e direttore del Dipartimento cardiotoracovascolare in Asugi.

Fedriga chiede risorse per mantenere i risultati della sanità

Fedriga è intervenuto anche in veste di presidente della Conferenza delle Regioni e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Dopo aver sottolineato l’eccellenza del polo cardiologico triestino, ha parlato del finanziamento del sistema sanitario nazionale: secondo il governatore, tutte le Regioni mostrano tendenze di miglioramento, pur partendo da situazioni differenti. «Come Conferenza delle Regioni abbiamo un’interlocuzione costante con il Governo per assicurare le risorse necessarie al proseguimento di questo percorso – ha aggiunto -. Va riconosciuto che in questi anni il finanziamento statale è aumentato in modo significativo. Tuttavia, servono ulteriori risorse per garantire quella continuità nelle performance che ha consentito di raggiungere i risultati attuali».

In Friuli-Venezia Giulia il fondo sanitario regionale è cresciuto costantemente grazie a risorse proprie, senza gravare sul riparto nazionale. Fedriga ha indicato questo dato come dimostrazione che la Regione non intende ridurre i fondi, ma migliorare il servizio ai cittadini. Ha aggiunto che occorre affinare i controlli perché le risorse aggiuntive, al netto dell’inflazione, dei rinnovi contrattuali e dell’aumento dei costi dei farmaci, si traducano in servizi di qualità. Il governatore ha detto che la sfida richiede un lavoro quotidiano con tutti i professionisti della sanità e li ha ringraziati per l’impegno e la vocazione con cui svolgono la loro missione: «a dimostrazione – ha affermato il governatore – che l’intenzione non è di ridurre i fondi ma di migliorare il servizio al cittadino. L’obiettivo è affinare i meccanismi di controllo affinché le risorse aggiuntive – al netto dell’inflazione, dei rinnovi contrattuali e dell’aumento dei costi dei farmaci – si traducano in servizi di qualità. Questa sfida richiede un lavoro quotidiano insieme a tutti i professionisti della sanità, ai quali va il nostro profondo ringraziamento per l’impegno straordinario e la vocazione con cui svolgono la propria missione».

Il convegno Asugi presenta 3.600 casi di cardiomiopatia

Riccardi ha richiamato la presentazione dei 3.600 casi clinici raccolti nel registro delle cardiomiopatie, il confronto tra giovani medici specializzandi ed esperti internazionali, definito dall’assessore «un’opportunità straordinaria di crescita per le nuove generazioni di medici», e la forte integrazione tra attività clinica e ricerca scientifica.

Sulla trasformazione della sanità pubblica, Riccardi ha detto che il cambiamento deve accelerare per rispondere ai bisogni delle persone e superare le logiche di campanile e le resistenze territoriali. Ha inoltre osservato che i pazienti cercano strutture in grado di offrire garanzie e standard di cura elevati, e ha indicato nella cardiologia diretta dal professor Sinagra un punto di riferimento per la comunità: «La sanità pubblica sta vivendo una fase di trasformazione necessaria, che deve accelerare per rispondere tempestivamente ai bisogni concreti delle persone, superando logiche di campanile o resistenze territoriali ormai superate – ha proseguito Riccardi -. I pazienti cercano con determinazione le strutture in grado di offrire le migliori garanzie ed elevati standard di cura: la cardiologia diretta dal professor Sinagra costituisce, in questo senso, un solido punto di riferimento per la comunità».

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