Cronaca & AttualitàUdine
Tentata truffa a un compro oro in Friuli collinare, denunciata una 36enne
Una donna avrebbe finto di essere una carabiniera incaricata di controllare i preziosi. Il titolare ha sospettato il raggiro e avvisato i militari della Stazione di Majano.
Una donna di 36 anni è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Majano per l’ipotesi di tentata truffa ai danni di un’attività di compro oro del Friuli collinare. Secondo la ricostruzione riportata da ANSA, la donna avrebbe cercato di ottenere alcuni monili fingendosi una carabiniera in borghese incaricata di svolgere verifiche per un’indagine.
La telefonata prima dell’arrivo in negozio
Poche ore prima, il titolare aveva ricevuto la telefonata di un uomo che si era qualificato come carabiniere. L’interlocutore gli avrebbe annunciato l’arrivo di una collega per controllare i preziosi presenti nel negozio.
Quando la donna si è presentata, il commerciante ha sospettato il raggiro, l’ha allontanata e ha avvisato i Carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, l’hanno bloccata.
Proposta anche la misura del foglio di via
La 36enne, residente fuori regione, è stata denunciata per tentata truffa. Nei suoi confronti è stata inoltre avanzata la proposta di emissione di un foglio di via dal Comune in cui si trova l’attività. La proposta non equivale all’adozione della misura e la denuncia non è una condanna: la responsabilità per il fatto contestato dovrà essere accertata nelle sedi competenti.
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