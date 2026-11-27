Una donna di 36 anni è stata denunciata dai Carabinieri della Stazione di Majano per l’ipotesi di tentata truffa ai danni di un’attività di compro oro del Friuli collinare. Secondo la ricostruzione riportata da ANSA, la donna avrebbe cercato di ottenere alcuni monili fingendosi una carabiniera in borghese incaricata di svolgere verifiche per un’indagine.

La telefonata prima dell’arrivo in negozio

Poche ore prima, il titolare aveva ricevuto la telefonata di un uomo che si era qualificato come carabiniere. L’interlocutore gli avrebbe annunciato l’arrivo di una collega per controllare i preziosi presenti nel negozio.

Quando la donna si è presentata, il commerciante ha sospettato il raggiro, l’ha allontanata e ha avvisato i Carabinieri. I militari, intervenuti sul posto, l’hanno bloccata.

Proposta anche la misura del foglio di via

La 36enne, residente fuori regione, è stata denunciata per tentata truffa. Nei suoi confronti è stata inoltre avanzata la proposta di emissione di un foglio di via dal Comune in cui si trova l’attività. La proposta non equivale all’adozione della misura e la denuncia non è una condanna: la responsabilità per il fatto contestato dovrà essere accertata nelle sedi competenti.

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