TRIESTE – Il meteo a Trieste di sabato 28 novembre 2026 sarà caratterizzato da una giornata ampiamente soleggiata, con cielo sereno per l’intero arco della giornata e nessuna precipitazione prevista. La presenza dell’alta pressione garantirà condizioni di stabilità atmosferica su tutto il Friuli Venezia Giulia, ma sul capoluogo giuliano il sole sarà accompagnato da un elemento da non sottovalutare: il vento molto forte da Est-Nordest. Le temperature saranno comprese tra una minima di 5°C e una massima di 7°C, mentre il mare si presenterà mosso. È inoltre prevista un’allerta meteo per vento, che rappresenta il principale elemento di attenzione per la giornata. La giornata di sabato si aprirà sotto il segno del bel tempo, grazie a un campo di alta pressione che interesserà l’intera regione, favorendo condizioni stabili e cieli sereni o poco nuvolosi. Anche sul territorio triestino non sono attese nubi significative né fenomeni piovosi: il sole sarà protagonista dalla mattina alla sera. Tuttavia, la situazione sarà meno tranquilla sul fronte della ventilazione. Le previsioni indicano infatti venti molto forti dai quadranti orientali e nord-orientali, sia nelle ore mattutine sia durante il pomeriggio.

Mattino: cielo sereno, ma soffia un vento molto forte da Est-Nordest

Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da condizioni di cielo sereno e assenza di precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, con un avvio fresco ma senza particolari variazioni rispetto al periodo. Il dato più significativo riguarderà però il vento: al mattino soffierà molto forte da Est-Nordest, una ventilazione che potrà rendere la percezione del freddo più accentuata rispetto ai valori effettivamente registrati dai termometri. L’allerta meteo per vento invita quindi a non sottovalutare le condizioni nelle zone maggiormente esposte.

Pomeriggio: sole e temperature fino a 7 gradi, continua il vento intenso

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato, con cielo sereno e nessuna pioggia in arrivo. La temperatura massima raggiungerà circa 7°C, mantenendo il clima piuttosto freddo anche nelle ore centrali. Non è prevista una diminuzione dell’intensità della ventilazione: i venti continueranno a soffiare molto forti da Est-Nordest, rappresentando il principale fattore di disagio della giornata. Il mare sarà mosso, mentre l’assenza di precipitazioni confermerà il carattere asciutto della giornata. Sarà dunque un sabato luminoso, ma con condizioni del vento da tenere in considerazione.

Sera: prosegue il tempo stabile, resta l’attenzione per il vento

Anche in serata non sono attesi cambiamenti significativi sul fronte atmosferico: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso e non sono previste precipitazioni. La stabilità sarà garantita dalla presenza dell’alta pressione, mentre il vento forte indicato per la giornata costituisce l’aspetto più rilevante delle previsioni. Per Trieste, quindi, il sabato si concluderà con condizioni asciutte e cieli limpidi, ma con la raccomandazione di prestare attenzione all’allerta per vento.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 29 novembre: è attesa una giornata soleggiata, con condizioni generalmente stabili;

è attesa una giornata soleggiata, con condizioni generalmente stabili; Lunedì 30 novembre: sono previste velature estese, con un aumento della presenza di nubi alte;

sono previste velature estese, con un aumento della presenza di nubi alte; Martedì 1° dicembre: il cielo tornerà a essere poco nuvoloso, in un contesto ancora senza indicazioni di peggioramento.

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