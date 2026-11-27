UDINE – Il meteo a Udine di sabato 28 novembre 2026 sarà caratterizzato da una giornata di bel tempo, con sole per l’intero arco della giornata e nessuna precipitazione prevista. L’alta pressione continuerà a garantire condizioni atmosferiche stabili su tutto il Friuli Venezia Giulia, favorendo cieli sereni o poco nuvolosi anche sulla pianura friulana. Le temperature saranno comprese tra una minima di 1°C e una massima di 9°C, con un inizio di giornata decisamente freddo e valori più gradevoli nelle ore centrali. I venti soffieranno moderati da Est-Nordest sia al mattino sia al pomeriggio. Il quadro meteorologico sul capoluogo friulano sarà dominato dalla presenza di un campo di alta pressione, che manterrà il tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte della regione. Per Udine si prospetta quindi un sabato senza pioggia, con cielo sereno e condizioni favorevoli per tutta la giornata. A caratterizzare le prime ore sarà soprattutto il freddo, con temperature minime attese intorno a 1°C. Nel corso del pomeriggio il termometro salirà fino a circa 9°C, mentre la ventilazione da Est-Nordest si manterrà moderata. Nonostante il sole, sarà dunque opportuno considerare il clima fresco, soprattutto al mattino e nelle zone più esposte al vento.

Mattino: sole e temperature vicine a un grado

La giornata inizierà con cieli sereni e condizioni asciutte. Le temperature minime scenderanno fino a circa 1°C, rendendo le prime ore particolarmente fredde e tipicamente invernali. Non sono previste precipitazioni e il sole sarà presente fin dalle prime ore, senza una copertura nuvolosa significativa. I venti soffieranno moderati da Est-Nordest, contribuendo a rendere più pungente la sensazione di freddo. Chi si sposterà nelle prime ore del mattino dovrà quindi fare i conti soprattutto con le basse temperature.

Pomeriggio: prevale il sole, massime fino a 9 gradi

Nel corso del pomeriggio il tempo continuerà a essere stabile, con cielo sereno e sole protagonista sulla città e sulla pianura circostante. Le temperature raggiungeranno una massima di circa 9°C, in aumento rispetto ai valori registrati all’alba, ma ancora contenute per la fine di novembre. La ventilazione resterà moderata e continuerà a provenire da Est-Nordest. Non sono attese piogge né fenomeni di rilievo: il pomeriggio sarà quindi caratterizzato da condizioni meteorologiche tranquille, pur in presenza di un clima fresco.

Sera: cielo sereno e clima freddo

Anche in serata non sono previsti cambiamenti significativi. Il cielo continuerà a mantenersi sereno o poco nuvoloso e non sono attese precipitazioni. Dopo il massimo pomeridiano, le temperature tenderanno gradualmente a diminuire, riportando condizioni fredde sulla città. La giornata si concluderà dunque con tempo stabile e asciutto, senza allerte meteo segnalate per il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

Domenica 29 novembre: è attesa una giornata soleggiata, con condizioni di tempo stabile;

è attesa una giornata soleggiata, con condizioni di tempo stabile; Lunedì 30 novembre: sono previste velature estese, con il passaggio di nubi alte;

sono previste velature estese, con il passaggio di nubi alte; Martedì 1° dicembre: il cielo tornerà a essere poco nuvoloso, senza indicazioni di precipitazioni.

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