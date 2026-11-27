SAN QUIRINO – Da sabato 28 novembre 2026 alcune corse del sabato della linea P14 Maniago-Pordenone avranno nuove fermate a Bivio Molino e Pratobello, nel Comune di San Quirino. L’intervento modifica il servizio di trasporto pubblico locale e aggiunge collegamenti in entrambe le direzioni.

“A partire da sabato 28 novembre entreranno in vigore alcune modifiche al servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di San Quirino, attraverso l’introduzione di fermate a Bivio Molino e Pratobello per alcune corse del sabato della linea P14 Maniago-Pordenone. Si tratta di un intervento puntuale, condiviso con l’Amministrazione comunale, finalizzato a migliorare l’accessibilità al servizio e a rispondere alle esigenze di mobilità dei cittadini”. È quanto annuncia l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante.

Amirante ha comunicato al sindaco Guido Scapolan l’attivazione delle modifiche, pensate per potenziare i collegamenti tra le frazioni di San Quirino, Pordenone e Maniago.

Gli orari delle corse del sabato sulla P14

Una corsa verso Maniago partirà dalla stazione ferroviaria di Pordenone alle 18.27. Il transito è previsto a San Quirino Roiata alle 18.43, a Bivio Molino (Borgo Piccolo) alle 18.47 e a Sedrano Chiesa alle 18.50. Il percorso comprende anche le fermate di Boccolo e Pratobello.

Sono previste inoltre due corse verso Pordenone. La prima transiterà a Sedrano Chiesa alle 18.42, a Bivio Molino alle 18.44 e a San Quirino Roiata alle 18.47, con arrivo alla stazione ferroviaria di Pordenone alle 18.57. La seconda passerà a Sedrano Chiesa alle 19.45, a Bivio Molino alle 19.47 e a San Quirino Roiata alle 19.50; l’arrivo a Pordenone è previsto alle 20.

Sulle ricadute dell’intervento, Amirante sottolinea: “Anche attraverso modifiche circoscritte e mirate dell’offerta di trasporto pubblico possiamo migliorare concretamente la qualità dei servizi, favorendo i collegamenti tra le frazioni, i centri abitati e i principali nodi di interscambio del territorio. È fondamentale mantenere un confronto costante con le amministrazioni comunali, per individuare le criticità e tradurre le esigenze dei cittadini in risposte concrete”.

In vista della prossima variazione del servizio sarà valutata anche la possibilità di estendere il percorso delle corse fino alla piazza di San Quirino, compatibilmente con le condizioni tecniche e organizzative.

L’assessore ringrazia Tpl Fvg e, in particolare, la società consorziata Atap, nella persona del presidente Luca Romanin, per la collaborazione e la disponibilità dimostrate nell’individuazione delle soluzioni operative. Amirante ringrazia inoltre il sindaco Guido Scapolan e l’Amministrazione comunale per il confronto e la proficua collaborazione.

Richiamando la strategia regionale per il trasporto pubblico locale, Amirante afferma: “Il nostro obiettivo è costruire un sistema sempre più rispondente alle effettive esigenze dei territori, capace di servire non soltanto i principali centri urbani, ma anche i piccoli Comuni, le frazioni e le realtà periferiche. Un approccio coerente con la visione policentrica dello sviluppo del Friuli Venezia Giulia, che mette al centro la qualità della vita delle persone e l’accessibilità ai servizi”.

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