Codroipo
Codroipo, oggi alle 17 si accende la Grande Stella in piazza Garibaldi
Sabato 28 novembre in piazza Garibaldi sono in programma l’accensione delle luminarie, uno spettacolo di pattinaggio e l’apertura della pista.
La Grande Stella e le luminarie natalizie si accendono oggi, sabato 28 novembre, alle 17 in piazza Garibaldi a Codroipo. Per l’apertura della pista è previsto uno spettacolo della sezione pattinaggio dell’ASD Polisportiva Codroipo. A seguire, il Gruppo Alpini di Codroipo offrirà panettone e vin brulé, secondo il programma dell’appuntamento.
La Pro Loco coinvolta nella gestione della pista
La pista è curata dalla Pro Loco San Marco di Jutizzo. La delibera comunale sul Natale 2026 formalizza la coprogettazione e la co-organizzazione con l’associazione, con particolare riferimento al noleggio e alla gestione della pista. La scheda di Piazza in Festa indica che la pista resterà aperta fino al 27 dicembre. Una sessione dura 30 minuti e costa 5 euro, con noleggio pattini incluso. Fino al 22 dicembre l’orario indicato è 15–21 nei feriali e 10–12 e 15–21 nei festivi; dal 23 al 27 dicembre valgono entrambe le fasce.
Il banchetto ADMO in piazza Garibaldi
Prima della cerimonia, nella stessa piazza è previsto un altro appuntamento: la campagna natalizia di ADMO indica per Codroipo un banchetto dalle 9 alle 17. È un’iniziativa distinta dall’inaugurazione della pista; al banchetto si può chiedere ai volontari come sostenere la donazione di midollo osseo.
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