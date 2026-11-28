Lignano Sabbiadoro, la prova conclusiva del 37° Campionato Autunnale della Laguna e del 13° Trofeo Autunnale del Diporto è in programma sabato 28 novembre nelle acque davanti alla località, con partenza indicata alle 10.30. Al termine sono previste le premiazioni a D-Marin Punta Faro. Nella presentazione dello Yacht Club Lignano, organizzatore della manifestazione, le classifiche alla vigilia risultano ancora aperte in alcune classi.

Le classifiche provvisorie alla vigilia

Dopo tre prove valide, Brava guidava il Gruppo 1 ORC con 6 punti, davanti a Nakhla con 15. Nel Gruppo 2 era al comando Demon X con 6 punti, seguita da Take Five Jr con 9 e Boomerang con 17.

Con una quarta prova valida era previsto lo scarto del peggior risultato, un meccanismo che poteva cambiare le graduatorie. Le prove precedenti si erano svolte l’8, il 15 e il 22 novembre; nell’ultima giornata, secondo lo Yacht Club, il calo del vento aveva impedito di completare una seconda regata.

Le altre classi in gara

Nel Rating FIV powered by ORC, Oniak era prima con 3 punti, davanti a Bloody Mary con 8 e Jamila con 10. Nelle classifiche in tempo reale, suddivise per lunghezza al galleggiamento, guidavano Brava in Alfa, Cattiva Compagnia in Bravo, Demon X in Charlie, Boomerang in Delta e Oniak in Echo. In Foxtrot, Jamila e Bloody Mary erano appaiate a 5 punti.

Nel Trofeo del Diporto, Birbone guidava la classe Alfa con 3 punti, Roby la Charlie con 4 e Città di Fiume 2 la Delta con 3. La scheda dell’evento di PromoTurismoFVG indica le 10.30 come orario della giornata conclusiva e le premiazioni dopo le regate.

Le classifiche riportate sono quelle provvisorie precedenti alla prova finale. I risultati conclusivi saranno noti al termine delle regate.

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