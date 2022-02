OWW Udine corsara a Pistoia e capolista solitaria

PISTOIA – Nel big-match della 19a giornata, l’Old Wild West sbanca il PalaCarrara di Pistoia per 70 a 65 e mantiene, in solitaria, la vetta della classifica del girone verde di serie A2. Un successo difficile, conquistato con grande fatica, quello dei bianconeri e per questo prezioso per stabilire certezze anche quando qualche pedina dello scacchiere bianconero gira a vuoto (Walters) oppure deve alzare bandiera bianca (Italiano, costretto ad uscire dopo un contatto nel primo quarto).

La sfida tra le due capilista è stata, come era nelle attese, equilibrata e tesa per tutti e 40′, decidendosi solamente nel finale di incontro. Nessuna novità, in questo, rispetto alla partita dell’andata in cui Udine ebbe ragione dei toscani, sempre nel finale, con 5 punti di distacco (88 a 83).

Sono cambiati, però, i giocatori chiave rispetto alla sfida vinta al Carnera. Se allora la forza dei “piccoli” bianconeri Cappelletti (17 punti) e Giuri (21 punti) fu decisiva, questa volta, accanto ad un super Lacey (21 punti), incontenibile nei primi due quarti, sono state determinanti, ai fini della vittoria, le giocate delle ali Esposito ed Antonutti (applaudito ex della partita). L’ex Sacramento State ha dato profondità all’attacco ospite facendo da punto di riferimento sotto canestro, portando punti fondamentali ai bianconeri ad inizio ultimo quarto dopo che, per la prima volta durante il match, erano finiti sotto nel punteggio alla fine della terza frazione di gioco. Il capitano dell’OWW, dopo i primi due quarti anonimi, ha messo in campo esperienza e precisione nel tiro dalla media e dalla lunga distanza nei momenti decisivi dell’incontro, togliendo pressione e responsabilità a Giuri e Cappelletti stretti nella morsa difensiva dei toscani.

Come sottolineato da coach Boniciolli a fine partita, al di là delle prestazioni dei singoli, Udine ha vinto il match sul terreno di battaglia preferito dai padroni di casa, ossia quello della “resilienza”, rimanendo con la testa concentrata per tutta la partita. L’errore, secondo il coach giuliano, sarebbe ora quello di rilassarsi dopo essere tornati da soli in vetta alla classifica. Situazione già verificatasi con la sconfitta di Biella del 23 gennaio e che i bianconeri devono evitare questo mercoledì quando al Carnera arriverà l’Assigeco Piacenza.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA – APU OLD WILD WEST UDINE 65-70 (17-17, 33-35, 51-49)

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Caglio ne, Della Rosa, Utomi 9 punti, Divac ne, Saccaggi 9, Del Chiaro 4, Magro 6, Allinei ne, Davis 2, Wheatle 18, Riismaa 17. All. Nicola Brienza.

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 8 punti, Walters 7, Mussini 3, Pieri ne, Antonutti 11, Esposito 7, Giuri 6, Nobile, Pellegrino 4, Italiano 3, Lacey 21. All. Matteo Boniciolli.