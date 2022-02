L’OWW Udine mantiene il primato battendo l’Assigeco Piacenza

UDINE – Nell’infrasettimanale di mercoledì sera, l’Old Wild West Udine fa suo per 95 a 86 il match casalingo con l’Assigeco Piacenza dell’ex “Dada” Pascolo. I friulani mantengono il primato solitario in classifica cogliendo due punti in una gara dall’alto punteggio e contro una squadra che non ha mai mollato infilando senza pietà 86 punti contro la miglior difesa del campionato.

In realtà, nel primo quarto, i bianconeri hanno dato più volte l’impressione di potere fare un solo boccone degli ospiti. Troppo evidente, almeno all’apparenza, la differenza tecnica e di fisicità in favore dei friulani e la difficoltà a staccare gli avversari sembrava dovuta alla ben nota rilassatezza di chi sa di essere più forte.

Man mano che passava il tempo, però, l’Assigeco si è dimostrata squadra tutt’altro che predestinata alla sconfitta, con un impianto di gioco efficace, una difesa che riempiva bene l’area ed alcuni giocatori, come la guardia americana Devoe ed il centro bidimensionale Guariglia, di categoria superiore.

L’OWW Udine, nonostante il solito predominio a rimbalzo (34 a 17), ha avuto difficoltà ad imporre la propria forza, perdendo una miriade di palloni in attacco (14 nei primi 20′, 22 nel computo finale), anche se è stata sempre in vantaggio grazie soprattutto all’ottima precisione nel tiro da tre punti (16/30 il computo finale).

La panchina lunga dei friulani, che dà la possibilità di trovare protagonisti sempre nuovi in quintetti di diversa stazza e tipicità, ha consentito ai padroni di casa di arrivare con una maggiore brillantezza nel finale di match, in cui Piacenza ha accusato un po’ di fatica con Devoe che ha finalmente sbagliato qualche tiro, mentre, dall’altra parte, Udine ha continuato nella sua ottima prestazione balistica al tiro che le è valso il successo casalingo.

A fine partita, coach Boniciolli ha fornito una spiegazione per le tante palle perse dai suoi giocatori: “Avevo chiesto alla squadra di lavorare sulla costruzione dei tiri passandosi la palla ed evitando individualismi. Rispetto alla mia richiesta, i giocatori hanno cercato di seguirla al meglio e li ringrazio, anche se questo ci è costato qualche infrazione di 24” e qualche palla persa di troppo. L’incontro di oggi, in cui abbiamo tirato molto bene, è un richiamo al fatto che puoi giocare una ottima partita offensiva, ma che l’attacco non basta per vincere senza una buona difesa: stasera abbiamo preso troppe penetrazioni, troppi canestri su contropiede primario. Il pubblico credo che abbia visto una partita diversa dal solito e che si sia divertito”.

APU OLD WILD WEST UDINE – UCC ASSIGECO PIACENZA 95-86 (17-11, 43-37, 73-68)

APU OLD WILD WEST UDINE: Cappelletti 10 punti, Walters 10, Mussini 13, Pieri ne, Antonutti 9, Esposito 11, Giuri 9, Nobile 7, Bovo ne, Pellegrino 8, Lacey 11, Ebeling 7. All. Matteo Boniciolli.

UCC ASSIGECO PIACENZA: Deri, Seck ne, Devoe 28 punti, Galmarini 5, Gajic, Pascolo 10, Guariglia 19, Querci 3, Sabatini 8, Cesana 13. All. Stefano Salieri.