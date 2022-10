Udine torna anche da Chiusi con la vittoria

CHIUSI – L’OWW Udine cala il tris vincendo per 86 a 71 a Chiusi contro l’Umana. Tre su tre è il computo delle vittorie finora raccolte dalla squadra di coach Boniciolli.

I bianconeri, ancora una volta privi della guardia americana Briscoe, non hanno avuto troppe difficoltà a battere i toscani che rimangono incollati alla triste casella dei 0 punti in classifica. Troppa la differenza di valori in campo e questo lo si è visto bene in un match che, per lunghi tratti, è proceduto come uno “yo-yo” con Udine che allungava con i canestri dei suoi giocatori di talento e Chiusi che, grazie ad una grande forza combattiva, riduceva lo strappo prima del nuovo allungo ospite. Nell’ultima frazione di gioco, Chiusi era riuscita di nuovo a ridurre il proprio svantaggio con un canestro da sotto di Bozzetto (62-70), ma le successive triple di Mussini hanno posto inequivocabilmente la fine della contesa a favore di Udine.

Tra i singoli, ancora una volta da lodare le prove dell’americano Sherrill, un gigante a dispetto dei 175 cm di altezza (19 punti e 6 assist) e di Mussini, top- scorer del match con 20 punti. Contro una squadra senza lunghi di peso sotto canestro, hanno fatto la voce grossa anche Cusin (6 punti, 5 rimbalzi e 3 assist) e capitan Antonutti (15 punti in soli 14′ in campo!). Da rivedere, invece, la coppia di ali discesa dalla serie A Gaspardo e Mian che non ha lasciato la propria impronta sul match.

Il prossimo impegno dell’OWW Udine è in programma sabato prossimo alle ore 20. Al Carnera arriverà la Tramec Cento, anch’essa in testa alla classifica con 6 punti, che rappresenterà un banco di prova più impegnativo per le ambizioni dei bianconeri.

UMANA CHIUSI – APU OLD WILD WEST UDINE 71-86 (10-17, 28-38, 51-66)

UMANA CHIUSI: Candotto, Van Eyck 3 punti, Medford 18, Bolpin 9, Braccagni ne, Porfilio, Martini 8, Donzelli 4, Bozzetto 14, Raffaelli 14, Lazzeri ne, Possamai 1. All. Giovanni Battista Bassi.

APU OLD WILD WEST UDINE: Mussini 20 punti, Palumbo 4, Mian 3, Antonutti 15, Gaspardo 8, Cusin 6, Fantoma, Esposito 10, Nobile 1, Pellegrino, Sherrill 19. All. Matteo Boniciolli.