Lavori pubblici, completata la sistemazione di marciapiede e pista ciclabile in viale Cadore

UDINE – Questa mattina il sindaco Pietro Fontanini, accompagnato dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Loris Michelini, ha effettuato un sopralluogo in viale Cadore, all’altezza della chiesa di Santa Maria Assunta, per prendere visione dei lavori di rifacimento del marciapiede e della pista ciclabile. “I lavori relativi al lotto del quale fa parte questo intervento – ha spiegato il sindaco – sono iniziati a marzo e hanno riguardato sei importanti vie della nostra città, per un totale di 400mila euro e sei mesi di attività. Siamo molto soddisfatti non solo perché, dopo avere effettuato una prova oggettiva di staticità, siamo riusciti a salvare tutti i pini marittimi che caratterizzano il viale ma anche perché abbiamo sperimentato una tecnica innovativa che si è rivelata particolarmente adatta a questo tipo di pianta e che utilizzeremo nei tratti del prossimo lotto che sarà avviato il prossimo anno sulla parte restante di viale Cadore a partire dall’incrocio con viale Leonardo da Vinci”.

A entrare nel dettaglio è stato il vicesindaco Michelini: “All’iniziale fase di fresatura delle radici e al test relativo alla tenuta degli alberi, abbiamo proceduto con la posa delle lastre di calcestruzzo portando il livello della pista ciclabile a quello del marciapiede e allargando, qui sta la novità, l’aiuola che ospita le piante perché questo tipo di radici, espandendosi in orizzontale, necessita di uno spazio sufficiente a contenerle. In questo modo contiamo di evitare per un certo tempo che queste rompano nuovamente l’asfalto diventando pericolose per i pedoni e i ciclisti. Sono state inoltre rimosse le barriere architettoniche”.

Il lotto in oggetto comprende tratti di via Baldasseria Media e via Baldasseria Bassa, due tratti di via Bariglaria in cui non era presente il marciapiedi, un tratto di via Treppo e uno di via San Rocco. La cliccabile, che nei prossimi giorni verrà pitturata di verde e che è stata realizzata in modo tale da evitare la formazione di allagamenti, va a collegarsi con quella, relativa al primo lotto, realizzata da questa amministrazione su via Martignacco.